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鞏固強硬抗中路線! 川普再簽禁令 封殺31中企

記者張文馨／華盛頓報導
美國總統川普12日發布行政命令，禁止美國投資與解放軍相關的中企。(路透)
美國總統川普12日發布行政命令，禁止美國投資與解放軍相關的中企。(路透)

美中緊張壓力又增。美國總統川普12日發布行政命令，禁止美國投資與解放軍相關的中企；美國國防部今年兩度公布，共31家與解放軍相關的中國企業，包括華為、海康威視、中國電信和中國移動等。這是美國總統大選後，川普政府加大對中國施壓的最新動作。

這紙行政命令禁止美國投資公司、退休基金和其他公司買賣這31家公司的股票；自明年1月11日起，禁止任何美國投資人進行這些公司的證券交易。

路透報導稱，此舉是美國總統川普在選舉失利後推出的最新重大政策，這也可能會進一步加劇全球最大的兩個經濟體之間本已令人擔憂的關係。

川普表示，中國持續擴大利用美國資本去推動其軍隊、情報和其他安全組織的現代化與發展，這將使得中國直接威脅到美國及其海外力量。

31家被指定與解放軍相關的中企包括，華為、影像監控系統供應商海康威視、建築業龍頭中國交通建設集團、中國鐵道建築集團、中國船舶重工集團、中國航空工業集團、中國電信、中國移動、南京的熊貓電子集團，中國長江三峽集團、中化集團和中國東方紅衛星等。

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）透過聲明表示，這些中企在全世界各地的證券交易所都能公開交易，美國投資者可能會在不知不覺中，透過共同基金或退休計畫之類的投資工具，向這些企業提供資金，進一步強化解放軍的能力和早就鎖定美國公民與企業的中國情報系統；總統旨在保護美國投資者，川普以美國人民的安全為第一。

中國外交部此前表示，美方一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，打壓特定中國企業，嚴重違背美方一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則。

中國 美國公民 投資

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