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美英批中撤港議員資格 中國外交部：別國無權說三道四

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。圖／取自中國外交部網站
中國外交部發言人汪文斌。圖／取自中國外交部網站

香港四名泛民派議員遭到撤銷資格，美國警告將對北京進行制裁，英國與德國也批評中方的作為，中國外交部發言人汪文斌今日重申，少數國家對中國人大常委會的決定指責，其沒有資格、沒有道理、沒有市場，香港立法會議員的資格問題是中國內政，別國無權說三道四、插手干預。

據中國外交部網站消息，汪文斌說，中國全國人大常委會作出有關決定，是堅持和完善「一國兩制」制度體系、落實香港「基本法」和港區國安法等有關規定的必然要求，也是維護香港法治和特區憲制秩序的必要之舉。

他說，「我們堅定支持香港特區政府根據全國人大常委會決定依法履職」。汪文斌說，公職人員宣誓效忠國家制度，這是國際通例。在美國，國會議員必須效忠美國憲法；在英國，任何人拒絕效忠英國女王將無法就任議員。「作為香港特區的公職人員，立法會議員當然必須真誠擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區」。

汪文斌表示，沒有任何一個國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家的行徑視而不見。西方一些政客對中方的無端指責充分暴露了他們的雙重標準。

汪文斌指出，中方敦促有關人士恪守國際法和國際關係基本準則，「停止以任何方式干涉包括香港事務在內的中國內政」。

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