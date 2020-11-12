李克強：東協已成中國第一大貿易夥伴

中國 國務院總理李克強 今天表示，今年前3季，中國與東南亞國家協會（ASEAN）之間的貿易逆勢成長，中國對東協的投資 比去年同期成長70%以上，東協已成為中國第一大貿易夥伴。

據中國政府網發布，李克強12日下午出席第23次中國—東協（10＋1）領導人視訊會議時，作以上表示。

他表示，中國與東協關係歷經近30年風雨已臻成熟穩定。面對突如其來的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，中國和東協攜手合作，在抗擊疫情中加強合作，共用經驗，率先開闢「快捷通道」、「綠色通道」，推動經濟恢復性成長。

李克強並表示，在世界貿易萎縮、經濟出現衰退、人員交往受到嚴重影響的背景下，今年前3季，中國與東協之間的貿易逆勢成長，中國對東協的投資比去年同期成長70%以上，東協已成為中國第一大貿易夥伴。

據中國海關總署10月13日發布，今年前3季，中國對東協進出口總值為人民幣3.38兆元（約新台幣14.6兆元），比去年同期成長7.7%；東協成為第一大貿易夥伴，占中國外貿總值14.6%。

據發布，歐盟排名第2，進出口總值3.23兆元；美國排名第3，2.82兆元；日本第4，1.61兆元；韓國第5，1.45兆元。

據官方發布，李克強12日至15日將參加東協系列會議，包括第23次中國—東協（10＋1）領導人會議、第23次東協與中日韓（10＋3）領導人會議、第15屆東亞峰會（EAS）、第四次區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）領導人會議和東協商務與投資峰會（ABIS）。

這次東盟系列峰會的焦點，將是中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭與東協10國的RCEP能否順利簽署。