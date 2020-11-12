中國外交部承認暫停進口澳洲原木 數落澳方

中國外交部發言人汪文斌說，中方已先後暫停進口澳洲昆士蘭州、維多利亞州原木，是「正常的生物安全防範舉措，科學合理」。美聯社資料照

中國 外交部發言人汪文斌今天說，中方自10月底起以「截獲檢疫性有害生物」為由，已先後暫停進口澳洲 昆士蘭州、維多利亞州原木，是「正常的生物安全防範舉措，科學合理」。

汪文斌還聲稱，中澳關係面臨當前困難局面的原因，是澳方屢屢在涉港、涉疆、涉台等「涉及中國核心利益」問題上「採取錯誤言行，粗暴干涉中國內政」，還指責中國對澳洲進行「干預滲透」。

他說，澳方要正視兩國關係「受挫的癥結」，確實秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係。

中國外交部下午舉行例行記者會，汪文斌在回答媒體數度提問時，作上述表示。

汪文斌聲稱，因為在澳洲進口原木當中截獲了「檢疫性有害生物」，中方有關部門已於10月31日起暫停進口澳洲昆士蘭州原木。但近日中國海關又從澳洲維多利亞州進口原木當中截獲了「檢疫性有害生物」。

他說，依中國相關法律、法規和國際標準，中國海關總署決定自11月11日起，也暫停進口澳洲維多利亞州原木。中方並將上述情況通報澳方主管部門，要求澳方完善輸往中國的原木植物檢疫管理體系。

汪文斌宣稱，中國海關總署採取的上述措施是「正常的生物安全防範，科學合理，符合中國的相關法律法規，也符合國際的通行做法」，也是對中國國內產業和消費者「負責任的行為」。

他話鋒一轉說，中澳關係面臨當前的困難局面，原因是澳方公然違反國際關係基本準則，屢屢在涉港、涉疆、涉台等「涉及中國核心利益」的問題上「採取錯誤言行，粗暴干涉中國內政」。澳方一些人在拿不出任何證據下，汙蔑指責中國對澳洲「干預滲透」，對中澳兩國的正常交往與合作政治化、汙名化，並無端設限。

他說，這些作法嚴重損害兩國互信，毒化雙邊關係氛圍，也制約了中澳務實合作原有的良好態勢。「解鈴還須繫鈴人」，中澳關係要走出困境，關鍵在於澳方要正視兩國關係受挫的癥結，客觀理性看待中國和中國發展，切實秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，多做有利於增進兩國互信，促進務實合作的事情。