傳習近平今年內訪問南韓 青瓦台：無可奉告

南韓對於習近平訪韓一事態度向來積極，在確定因疫情暫緩前，數次否認習近平訪韓時程延後報導。圖為去年12月文在寅（左）和習近平（右）在北京峰會合照。圖╱GettyImages

北京 消息人士指出，中國 國家主席習近平 可能在今年內訪韓，韓國總統府青瓦台相關人士今天就此消息僅表示「無可奉告」。

韓國先驅報今天以獨家報導指出，韓國駐中國大使張夏成在美國大選後，曾與中國外交部人士面議習近平訪韓事項；多家韓媒稍晚引述北京消息人士說法，稱中方正在促成習近平於11月或12月中旬之前訪韓。

不過，NEWSIS報導，青瓦台相關人士就此說法並未給予正面回應，僅表示「無可奉告」。

習近平原訂在今年上半年訪韓，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情延燒推遲，韓方對於習近平訪韓一事態度向來積極，在確定因疫情暫緩前，數次否認習近平訪韓時程延後報導，確定延期後也多次釋出將積極促成習近平訪韓的立場。

韓聯社報導，消息人士指出，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與青瓦台國家安保室長徐薰8月會面時，中方對此事態度也相當積極，北京外交人士普遍認為，習近平可能在11月底或12月底前訪韓。

外界分析，美方在大選後對韓美同盟的積極態度可能對中方產生壓力，因此更亟欲確定習近平訪韓時程；此外，習近平訪日計畫生變後，日本對中態度強硬，也可能是中方希望拉攏韓國的因素之一。