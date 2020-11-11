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任正非：台灣晶片製造世界第一 中國晶片存三大問題

記者賴錦宏／台北即時報導

11月10日，華為創辦人任正非在華為「心聲社區」發布了一篇講話，坦承中國晶片有三大問題：晶片產業製造設備有問題、基礎工業有問題、化學製劑也有問題，台灣的晶片製造則是世界第一。

任正非稱，華為積累了很強的晶片設計能力，中國當前的晶片設計世界領先，而晶片製造中國也是世界第一，在中國台灣。不過，要重新認識晶片問題，大陸晶片產業製造設備有問題，基礎工業有問題，化學製劑也有問題。

因此，晶片製造的每一台設備、每一項材料都非常尖端、非常難做，沒有高端有經驗的專家做不出來。即使做出來，每年也只能生產幾台，哪怕賣的很貴也賣不了多少錢，在比較浮躁的產業氛圍下，誰會願意做這個設備？

所幸的是，中國勞動力質量已較好，適合發展大產業。大產業需要創新，缺少原創，缺少牽引爆發力的推動力，大產業就會有風險，產業就會轉移。比如，140年前世界的製造中心在匹茲堡，鋼鐵；70年前世界的中心在底特律，汽車。

對於大學教育，任正非表示，不要管當前的「卡脖子」，大學的責任是「捅破天」。頂尖的綜合性大學應該往「天上」走，不要被這兩三年工程問題受累，要著眼未來2、30年國家與產業發展的需要。他認為，大學應該是要努力讓國家明天不困難。

中國 任正非 華為

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