華為上訴暫獲勝! 瑞典法院叫停5G禁令

斯德哥爾摩行政法院9日出台臨時禁令，叫停瑞典5G頻譜拍賣中限制華為的附加條款。（Getty Images )

瑞典 斯德哥爾摩行政法院9日出台臨時禁令，叫停瑞典郵政和電訊管理局（PTS）10月20日在5G 頻譜拍賣中限制華為 的附加條款。法院指出，由於此決定給華為權益帶來影響，華為有權對該決定提出上訴，因目前案件結果不明朗，決定頒發臨時禁令，暫停適用頻譜拍賣決定中有關華為的部分。

央視新聞報導，瑞典郵政和電訊管理局10月20日發布5G頻譜競拍條件稱，電信商不能使用華為的產品，無疑是針對華為等中國通信設備商又一次封殺禁令。對此，華為發起反擊，於11月6日對PTS此一決定提出上訴，包括申請臨時禁止令。

華為表示，瑞典郵政和電信管理局(PTS)的行政決定違反了法定程序要求，沒有充分問詢和徵求意見，沒有提供任何事實、證據和法律理由，缺乏中立、獨立和客觀性。

斯德哥爾摩行政法院宣布的是臨時禁止令，但仍未就華為的實質陳述做出判決。瑞典郵政電訊管理局9日發布公告，原本在10日進行的頻譜拍賣將推遲，將分析行政法院的裁決，審查盡快可以進行拍賣的可能性。

據了解，瑞典多家電信公司在其4G和5G網路中與華為有合作，如果不使用華為設備，將可能帶來巨大的額外成本，並造成5G部署大幅延遲。

21世紀經濟報導指出，業內人士認為，如果瑞典不撤銷針對華為和中興的5G禁令，總部位於瑞典的愛立信也有可能失去中國市場。

今年第三季度，中國市場給愛立信貢獻了約10%的收入。愛立信CEO鮑毅康（Börje Ekholm）在財報會議上稱，愛立信中國業務是否會受限，目前仍是猜測，地緣政治的問題應由政府自行決定，愛立信希望，可以繼續與華為等廠商合作和競爭。