我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龐培歐任期剩2個多月撂話：川普政府和中國「還沒完」

美台經濟對話20日在華府舉行 經部次長與克拉奇對談

創新紀錄！天貓雙11訂單峰值每秒58.3萬筆

記者蔡敏姿／即時報導
2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3,723億元，訂單創建峰值達每秒58.3 萬筆，刷新去年紀錄。(圖:阿里巴巴提供)
2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3,723億元，訂單創建峰值達每秒58.3 萬筆，刷新去年紀錄。(圖:阿里巴巴提供)

2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3723億元（約565億美元）。訂單創建峰值達每秒58.3 萬筆，刷新去年每秒訂單達54.4萬筆。

阿里巴巴公布，自2020年天貓雙11開幕（11月1日）至現在，旅遊（產品）目的地成交額增幅前五名為，上海、浙江、北京、江蘇、廣東。

11日開賣10分鐘，小米雙11全平台支付金額突破人民幣10億元。

阿里巴巴表示，11月11日全天，超過25萬品牌、500萬商家將帶著1,600萬款商品集體打折，為史上最多。其中，全球調貨100萬款熱銷商品，另外還有300萬款是與第一波完全不同、最新加入優惠的商品。

京東數據顯示，11日開賣9分鐘，累計下單金額突破人民幣2000億元。

藍鯨財經報導，2020年京東11.11全球熱愛季於10月21日啟動預售，截至10月29日，預售訂單額年增108%，預售的品牌中有2536個品牌訂單額年增逾100%。

京東11.11首日，平台成交額年增逾90%，其中，3C家電快消品等核心品類持續領跑全行業，時尚居家等品類高速成長。

人民幣 北京 美元

上一則

天貓雙11開賣30分鐘 成交額563億美元

下一則

撕疫源標籤 中國將武漢宣傳為英雄城市

延伸閱讀

天貓雙11開賣30分鐘 成交額563億美元

天貓雙11開賣30分鐘 成交額563億美元
雙11不妙...概念股在美盤中集體下跌 阿里跌逾8%

雙11不妙...概念股在美盤中集體下跌 阿里跌逾8%
阿里巴巴上季獲利 大減6成

阿里巴巴上季獲利 大減6成
iPhone 12蘋果天貓店下架 天貓：請期待雙11驚喜

iPhone 12蘋果天貓店下架 天貓：請期待雙11驚喜

熱門新聞

不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）

自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

2020-11-05 08:00
美國總統大選吸引眾多中國民眾關心。（歐新社）

中國網民瘋美國大選 翻牆也要挺「川建國」

2020-11-04 21:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名
中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例
疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢

疫苗試驗有效 歸功川普政府？輝瑞打臉：沒拿錢
輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答

輝瑞疫苗何時能廣泛使用？七個問題來解答
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了