創新紀錄！天貓雙11訂單峰值每秒58.3萬筆

2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣3,723億元，訂單創建峰值達每秒58.3 萬筆，刷新去年紀錄。(圖:阿里巴巴提供)

2020天貓雙11全球狂歡季，11日凌晨開賣30分鐘，成交額逾人民幣 3723億元（約565億美元 ）。訂單創建峰值達每秒58.3 萬筆，刷新去年每秒訂單達54.4萬筆。

阿里巴巴公布，自2020年天貓雙11開幕（11月1日）至現在，旅遊（產品）目的地成交額增幅前五名為，上海、浙江、北京 、江蘇、廣東。

11日開賣10分鐘，小米雙11全平台支付金額突破人民幣10億元。

阿里巴巴表示，11月11日全天，超過25萬品牌、500萬商家將帶著1,600萬款商品集體打折，為史上最多。其中，全球調貨100萬款熱銷商品，另外還有300萬款是與第一波完全不同、最新加入優惠的商品。

京東數據顯示，11日開賣9分鐘，累計下單金額突破人民幣2000億元。

藍鯨財經報導，2020年京東11.11全球熱愛季於10月21日啟動預售，截至10月29日，預售訂單額年增108%，預售的品牌中有2536個品牌訂單額年增逾100%。

京東11.11首日，平台成交額年增逾90%，其中，3C家電快消品等核心品類持續領跑全行業，時尚居家等品類高速成長。