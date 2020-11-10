習近平：堅決反對外力干涉內政

中國國家主席習近平。（中國政府網）

中國國家主席習近平 昨晚在北京 以視訊方式，出席上海合作組織成員國元首理事會第20次會議並發表談話表示，要堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政。

因疫情 因素，這次上合組織成員國元首理事會以視訊方式進行，習近平致詞表示，人類生活在同一個地球村，各國利益休戚與共、命運緊密相連。歷史已經並將繼續證明，睦鄰友好必將超越以鄰為壑，互利合作必將取代零和博弈，多邊主義必將戰勝單邊主義。

習近平強調，要堅定支持有關國家依法平穩推進重大國內政治議程，堅定支持各國維護政治安全和社會穩定，堅決反對外部勢力以任何藉口干涉成員國內政。

習近平說，各國人民對美好生活的嚮往更加強烈，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。大家一起發展才是真發展，可持續發展才是好發展。要秉持創新、協調、綠色、開放、共用的發展理念，拓展務實合作空間，助力經濟復甦、民生改善。

談到疫情防控，習近平表示，要加強各國聯防聯控，支持彼此抗疫努力，深化疫情監測、科研攻關、疾病防治等領域交流合作。中方倡議成員國疾控中心設立熱線聯繫，中方願積極考慮本組織國家疫苗的需要。