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傳華為將出售「榮耀」手機業務 最快15日宣布

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傳華為將出售「榮耀」手機業務 最快15日宣布

記者林汪靜／即時報導
傳華為計畫以人民幣1,000億元將榮耀出售給手機經銷商神州數碼和深圳市政府牽頭的一家財團。路透
傳華為計畫以人民幣1,000億元將榮耀出售給手機經銷商神州數碼和深圳市政府牽頭的一家財團。路透

有知情人士表示，華為計畫以人民幣1,000億元將旗下低階智慧型手機業務榮耀出售給手機經銷商神州數碼和深圳市政府牽頭的一家財團，最快有可能在15日宣布這宗交易。

路透報導，上述知情人士表示，美國限制向華為供貨，迫使該公司將精力集中在高階手機和面向企業的業務上。華為是全球第二大智慧型手機生產商，僅次於南韓三星電子，其中一名消息人士認為，這也顯示美國將華為視為國安風險的看法，預期不會隨著美國政府換屆而有急速變化。

消息人士指出，這項全現金交易將涵蓋幾近全部榮耀業務的資產，包括品牌、研發能力及供應鏈管理。消息人士還說，神州數碼將在榮耀公司（Honor Terminal）持股近15%，成為第二大股東，公司註冊資產顯示，Honor Terminal在4月成立，由華為全資持有。

兩名知情人士表示，神州數碼計畫透過銀行貸款為這筆交易提供大部分融資，他們說，將有至少3家由深圳市政府支持的投資公司加入，每家公司將持股10%到15%，神州數碼還在雲端運算等業務上與華為合作。

知情人士說，在出售後，榮耀計畫保留大部分管理團隊和7,000多名員工，並在3年內上市，由於保密條款約束，這些人士均不願具名。

華為 智慧型手機 美國

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