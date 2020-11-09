逾20萬記者通過「習思想」…習近平再出書談宣傳思想

中共中央黨史和文獻研究院編輯的習近平「論黨的宣傳思想工作」一書，近日由中央文獻出版社出版。(視頻截圖)

中國 國家主席習近平 的「論黨的宣傳思想工作」一書，近日由中央文獻出版社出版，在全中國發行。據悉，這部專題文集收入習近平關於黨的宣傳思想工作重要文稿52篇。此外，自由亞洲電台披露，今年以來，有超過20萬中國記者通過了「習思想」考試。

中央社報導，官媒新華社通稿稱，這本書的出版發行「對於廣大幹部群眾深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，推動宣傳思想工作…」，具有十分重要意義。

通稿還稱：「習近平同志圍繞黨的宣傳思想工作提出的一系列新思想新觀點新論斷，極大深化了我們黨對宣傳思想工作的規律性認識，為做好新時代黨的宣傳思想工作提供了根本遵循。」

除了這本文集，新華社6月底也曾報導，由中共中央宣傳部、國務院新聞辦公室會同中央黨史和文獻研究院、中國外文局編輯的習近平著作「習近平談治國理政」第三卷中英文版正式出版，並向海內外發行。

新華社當時稱，這本書集中展示「馬克思主義中國化」的最新成果，是全面系統反映「習近平新時代中國特色社會主義思想」的權威著作。

中國教育部 隨後於7月宣布，9月起，在北京大學、清華大學等37所重點大學開設「習近平新時代中國特色社會主義思想概論」課，將「習近平思想」列為中國重點大學必修課。

另外，自由亞洲電台報導，中國官方在2019年底要求記者需要通過以習近平發言為主的「學習強國」考試。據國家新聞出版署的數據統計，截至2020年10月30日，共有20.5萬的中國記者通過「習思想」考試，拿到一本護照大小、紅底鑲金字的中國新聞記者證。

自2010年有中國官方公開記錄以來，平均每年發放2萬多張記者證，僅在2015年全面換發時有達到12萬張的紀錄。

對於此次記者證的大規模發放，曾參與創辦南方都市報及新京報的資深媒體人程益中說，這顯示中國官方宣傳達到自信的高峰，相反，跟中國新聞的自由與活躍度「一點關係也沒有」。

報導指出，程益中說：「（中國政府）自信在終端（記者）及信息的控制上，已經到了完全掌控的狀態。」「而有記者證，控制起來更簡單了。」

按規定，中國記者證限期五年，一年一審。記者證需要有掛靠的、被政府認證的新聞單位，每個新聞單位也有一定配額。