台灣參與案未列WHA議程 中國外交部：自取其辱

世界衛生大會（WHA）9日復會，台灣參與案最終仍未能列入大會議程。中國外交部發言人汪文斌隨後表示，這充分說明一個中國原則不可撼動。(中新社)

世界衛生大會（WHA）9日復會，儘管美國等多個國家發聲支持，但台灣 參與案最終仍未能列入大會議程。對此，中國 國台辦9日深夜表示，在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」必然失敗，中國外交部更嘲諷台灣是「自取其辱」。

中國國台辦9日晚間以發言人朱鳳蓮「答記者問」的方式，對9日第73屆WHA以視頻方式復會，會議再次作出不將台灣參與提案列入大會議程的決定，作出前述評論。

根據國台辦新聞稿，朱鳳蓮表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。我們對台灣地區參與世衛 組織活動問題的立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則處理。」

朱鳳蓮稱，第73屆世衛大會續會再次作出不將涉台提案列入大會議程的決定，充分說明一個中國原則是國際社會普遍共識和國際準則，在國際上搞「兩個中國」、「一中一台」不得人心，必然失敗。

中國外交部也以發言人汪文斌名義對此作出回應表示，「這充分說明，一個中國原則不可撼動，搞涉台提案不得人心，必將以失敗告終。」

汪文斌還說，「中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉。疫情發生以來，我們多次、及時向台灣地區通報疫情防控最新消息，對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，同世界衛生組織和各國的信息交流是暢通的、機制是完善的。」

汪文彬指出，「世衛大會連續多年拒絕涉台提案，充分體現了一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。我們奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄，不要再自取其辱。」