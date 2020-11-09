我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣參與案未列WHA議程 中國外交部：自取其辱

川普用的禮來藥廠新冠抗體療法 獲FDA緊急授權使用

林書豪未穿贊助商產品 遭中國CBA重罰55萬人民幣

中央社／台北10日電
林書豪被中國男子籃球職業聯賽（CBA）開出3張共計人民幣55萬元的罰單。(新華社)
林書豪被中國男子籃球職業聯賽（CBA）開出3張共計人民幣55萬元的罰單。(新華社)

中國男子籃球職業聯賽（CBA）昨天以未穿著官方贊助商產品為由，對球星林書豪開出3張共計人民幣55萬元（約8.3萬美元）的罰單，要求他限期繳納，否則將遭到停賽等處罰。

原本效力於北京首鋼隊的林書豪，已於9月宣布離隊，返回美國爭取加入NBA。球迷多認為，林書豪已離開CBA，沒有必要繳納這3張爭議罰單。

中國籃球記者賈磊8日在微博表示，CBA對球員未穿著聯賽官方贊助商產品的行為開出了重磅罰單，共有教練、球員11人被開出15張罰單。聯盟要求被處罰球員在12月14日上午10時前如期繳納罰款，否則將遭到停賽等處罰。

根據賈磊公布的CBA官方文件顯示，林書豪因為未按規定穿著官方贊助商的指定裝備，而被開3張罰單。

第1張是在6月19日賽前訓練時未穿著，被罰款10萬元(人民幣，下同）。

第2張是6月20日隨隊統一乘坐交通工具往返賽場和住所的過程中未穿著，被罰款3萬元。

第3張是8月4日半準決賽第一場，林書豪隨隊統一乘坐交通工具往返賽場和住所的過程中，再次未穿著官方贊助商的指定裝備，因而被罰42萬元。

林書豪並未在正式比賽中違規，仍被開出總計55萬元的罰單。但他還不是被罰款最多的球員，第一名是遼寧飛豹隊的郭艾倫，4次違規合計被罰115萬元。

CBA對此祭出前所未有的重罰，已引發輿論熱議。許多球迷批評CBA此舉形同「釣魚執法」，事先不警告球員，開出第一張罰單也不知會球員，卻持續蒐證連續開罰。

多家中國媒體也稱，林書豪沒有跟北京首鋼隊續約，已經不屬於CBA球員，CBA卻還對他開罰，令人匪夷所思。

林書豪 中國 人民幣

上一則

敏感時刻…川藏鐵路鳴笛 習近平衝著白登來?

下一則

台灣參與案未列WHA議程 中國外交部：自取其辱

延伸閱讀

林書豪再闖NBA 傳勇士、籃網有興趣

林書豪再闖NBA 傳勇士、籃網有興趣
搞怪慶生 林書豪模仿鄧倫上熱搜

搞怪慶生 林書豪模仿鄧倫上熱搜
亞裔青年受歧視升溫 旁觀者漠視助長

亞裔青年受歧視升溫 旁觀者漠視助長
NBA／林書豪：過去1年學會對抗恐懼

NBA／林書豪：過去1年學會對抗恐懼

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
武漢一名女計程車司機日前載送一位女性乘客，聽到對方要求「開快一點」，沒想到在行經隧道時，就驚覺後方女乘客「不見了」。（取材自微博）

武漢隧道驚魂…女乘客催開快點 司機回頭「後座空了」

2020-11-08 12:00
雷慶瑤在深圳時裝周走秀。（取材自紅星新聞）

自信最美！90後「斷臂」模特時裝周走秀 感動無數人

2020-11-05 08:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息
川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋

川普為何輸？鐵票倉生鏽…喬治亞州一葉知秋
輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高

輝瑞疫苗九成有效！道瓊期指漲逾千點 標普500期指創高
選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博

選後開鍘 川普推特開除國防部長艾思博
川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼

川普政府官員拒絕交接 白登團隊傻眼