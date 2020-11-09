林書豪未穿贊助商產品 遭中國CBA重罰55萬人民幣

林書豪被中國男子籃球職業聯賽（CBA）開出3張共計人民幣55萬元的罰單。(新華社)

中國 男子籃球職業聯賽（CBA）昨天以未穿著官方贊助商產品為由，對球星林書豪 開出3張共計人民幣 55萬元（約8.3萬美元）的罰單，要求他限期繳納，否則將遭到停賽等處罰。

原本效力於北京首鋼隊的林書豪，已於9月宣布離隊，返回美國爭取加入NBA。球迷多認為，林書豪已離開CBA，沒有必要繳納這3張爭議罰單。

中國籃球記者賈磊8日在微博表示，CBA對球員未穿著聯賽官方贊助商產品的行為開出了重磅罰單，共有教練、球員11人被開出15張罰單。聯盟要求被處罰球員在12月14日上午10時前如期繳納罰款，否則將遭到停賽等處罰。

根據賈磊公布的CBA官方文件顯示，林書豪因為未按規定穿著官方贊助商的指定裝備，而被開3張罰單。

第1張是在6月19日賽前訓練時未穿著，被罰款10萬元(人民幣，下同）。

第2張是6月20日隨隊統一乘坐交通工具往返賽場和住所的過程中未穿著，被罰款3萬元。

第3張是8月4日半準決賽第一場，林書豪隨隊統一乘坐交通工具往返賽場和住所的過程中，再次未穿著官方贊助商的指定裝備，因而被罰42萬元。

林書豪並未在正式比賽中違規，仍被開出總計55萬元的罰單。但他還不是被罰款最多的球員，第一名是遼寧飛豹隊的郭艾倫，4次違規合計被罰115萬元。

CBA對此祭出前所未有的重罰，已引發輿論熱議。許多球迷批評CBA此舉形同「釣魚執法」，事先不警告球員，開出第一張罰單也不知會球員，卻持續蒐證連續開罰。

多家中國媒體也稱，林書豪沒有跟北京首鋼隊續約，已經不屬於CBA球員，CBA卻還對他開罰，令人匪夷所思。