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上海新增一例本土確診 浦東機場貨運工作

記者戴瑞芬／即時報導
上海新增一例本土確診。（取自上海發布）
上海新增一例本土確診。（取自上海發布）

上海本土零確診紀錄被打破，今（9）晚間6時，上海市舉行新冠肺炎疫情防控新聞發布會，證實浦東新區人民醫院發熱門診報告一核酸檢測為陽性的病例，經市疾控中心復核，核酸檢測結果為陽性。

官方證實，上海新增1例確診病例是浦東機場搬運工，不過截至目前，浦東機場並未採取封閉措施，機場運作照常。

上觀新聞報導，病例自述，自4月8日起在浦東機場東航物流西區貨站從事搬運工作，至今未曾離滬。發病前14天內無中高風險地區旅居史，無新冠病毒感染者接觸史，近3個月內無其他醫療機搆就診史。

該病例在滬居住地為浦東新區祝橋鎮江鎮社區營前村。流行病學調查顯示，除工作場所外，該病例14天內到訪過江鎮百品匯、江鎮晚霞路菜場、妙境路社保中心等場所。目前上述場所已進行封閉管理、消毒。

截至11月9日14時，經排查，該病例有家庭成員、單位同事等26名密切接觸者。目前完成首次核酸採樣26人，檢測結果為陰性23人，4名家屬全部陰性，16名同事全部陰性，其餘市場人員尚在等待檢測結果，25人都已落實集中隔離醫學觀察。

已排查到密接的密接181人，落實集中醫學觀察隔離106人，75人在自我健康管理。

目前已對相關場所的食品、物品、環境等進行釆樣，共採集462件樣本，核酸檢測結果全部為陰性。

檢測 機場 疫情

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