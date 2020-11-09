解放軍最強戰機 殲20塗裝標誌畫面首曝光

陳列在北京中國人民革命軍事博物館內的蘇製米格-15殲擊機，其銀色機身上即標有9顆五角星。（取材自微信）

人民日報微信公號發布中國 人民解放軍空軍最新招募飛官的宣傳片。在宣傳片結尾處，共軍最強戰機殲-20戰機塗裝標誌畫面首次曝光！

在這約1分鐘的宣傳片中，解放軍空軍多型先進戰機亮相，包括殲-10改進型、殲16等。最讓人關注的是空軍現役最先進第四代戰機殲-20。宣傳片結尾處，殲-20座艙下方首次出現實心紅五星、空心紅五星兩排標誌：實心紅五星位列第一排共5枚，空心紅五星位列第二排共3枚。

上觀新聞「政知道」稱，類似塗裝標誌可從抗美援朝（韓戰）志願軍空軍駕駛員王海說起。

在北京中國人民革命軍事博物館大廳內，陳列著戰鬥英雄王海在朝鮮戰場上駕駛的蘇製米格-15殲擊機。銀色機身上即標有9顆五角星。而這9顆五角星的噴塗方式和上述畫面中並無二致，分為兩行，上面的4顆紅星是實心的，下面的5顆為空心。

上面4顆實心的紅星代表擊落敵機4架，5顆空心代表擊傷敵機5架。中國空軍專家楊宇傑曾在央視節目「講武堂」中說，這是當時世界空軍通行的一種做法，一方面激勵戰友奮勇殺敵，另一方面威懾戰場上的對手。

資料顯示，王海是中共建政後的第一代飛行員。1951年4月後，王海在抗美援朝戰鬥中，共擊落擊傷敵機9架，榮立特等功、一等功各一次，並被授予志願軍一級戰鬥英雄稱號。王海所屬的飛行一大隊，共先後在北韓擊落擊傷敵機29架。1964年，該大隊被空軍命名為「王海大隊」，1991年被空軍授予「模範飛行大隊」榮譽稱號，被軍媒冠以「空中王牌」的美譽。

「王海大隊」的稱號一直延續至今，目前「王海大隊」隸屬於東部戰區空軍航空兵某旅。2019年列裝殲-20戰機。

今年10月的國防部 例行記者會上，有媒體詢問殲-20戰機現身距台灣 僅500公里的浙江衢州機場？國防部發言人吳謙回應稱，武器裝備的具體部署地點事關軍事秘密，他可以告訴大家的是，中國人民解放軍捍衛國家主權和領土完整、挫敗任何形式台獨分裂勢力的能力始終都在，意志堅定不移。

日前解放軍新聞傳播中心微博刊文披露，今年舉行的某次空中對抗演訓任務中，「王海大隊」年輕飛行員陳鑫浩，面對來自不同方向多批「敵機」的攔截，與戰友靈活協同、勇敢出擊。在兵力明顯處於劣勢的情況下，以「零損傷」的代價一舉「擊落敵機」17架。報導中還提到，陳鑫浩所駕駛的是「新型改裝戰機」，其飛行時間剛過100小時。