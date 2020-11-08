習近平遲未祝賀 但學者認美中關係可望局部緩解

中國國家主席習近平(左)到8日尚未向白登祝賀當選。圖為2015年習近平訪美時由白登接待。(美聯社)

白登 確定入主白宮，世界主要國家領袖已致電祝賀，不過，中國 國家主席習近平到8日尚未向白登祝賀。由於中美關係近年跌入谷底，加上川普 還在做最後的法律訴訟掙扎，中國官方以更謹慎的態度應對美國大選結果。

北京外交人士指出，多數盟國領袖歡迎白登更多於川普，他們第一時間向白登恭賀是可理解的；但現在川普還未承認敗選，中國不必急著向白登致電祝賀。

多數中國學者對白登上台多是審慎評估。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘受訪表示，白登上台，中美關係會有局部的緩解，但只是局部、且相當有限的局部，從中美關係全局來說，高度緊張還會存在，甚至就中長期來說，中美關係可能還會進一步惡化。

他說，白登在相當大程度會修補美國在歐洲和東亞太平洋的同盟關係，從而主導或促成一個西方較全面的「反華統一戰線」；且也會繼續貫徹種種對大陸的法律制裁。

不過，白登也會擔憂與中國發生重大軍事衝突的可能性，會更注意美中之間的較高層外交溝通和對話，防止兩國間的外交「脫鉤」。與川普相比，白登遠不那麼狂野、粗俗和行為易變，可望給美國對中國政策和策略帶來較多的可預料性和相應的穩定性。

哥倫比亞大學中國項目聯席主任孫哲表示，白登在人權、涉疆、涉藏、南海方面、香港國安法方面會延續民主黨的傳統，且會加大對北京的批評，中美之間還是會相互遏制；但白登會延續過去歐巴馬的政策，恢復一定層級和數量的中美對話機制。

至於川普在明年一月卸任前會不會做出「瘋狂」行為，時殷弘表示，先前有媒體報導川普會加大對中國的威脅，例如可能會對中國在南海的某島礁進行有限軍事打擊，或者廢棄長久以來的一個中國政策，但他認為這些可能性很小。

時殷弘說，川普團隊競選輸掉，且多人患有新冠肺炎，已經忙得不可開交；做為一個看守政府，川普如果採取戲劇性的軍事行動，其合法性更微弱。