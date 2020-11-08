輝瑞：到2022年中國將涉該公司逾8成全球關鍵臨床研究

輝瑞到2022年將讓中國參加該公司超過80%的全球早期以及關鍵臨床研究。(美聯社)

國際製藥巨頭正加速提升中國 在其全球藥物研發鏈中的比重。輝瑞公司中國研發中心總經理陳朝華8日在第三屆中國國際進口博覽會上表示，到2022年，輝瑞將實現兩個「80%」的目標，也就是讓中國參加該公司超過80%的全球早期以及關鍵臨床研究，且該公司80%的項目要做到同期申報並最終能夠引進中國市場。

澎湃新聞報導，輝瑞公司成立於1849年，總部位於美國 紐約。輝瑞中國研發中心於2005年在上海張江高科技園區成立，至今已滿15年，目前在北京、上海和武漢共有1800名員工，是目前跨國藥企在華設立最大的研發中心之一。當前全球業務方面，輝瑞中國研發中心負責輝瑞早期開發所有臨床一期和二期試驗的數據管理、統計編程以及報告撰寫等業務。

陳朝華表示，目前中國研發中心已成為輝瑞全球重要的研發樞紐，輝瑞正一步步將更多核心技術和資源傾斜到中國，因此提出了上述「80%&80%」的戰略目標，目的在讓中國患者和中國研究者更多、更早地參與到全球創新藥的臨床研發中。

同時，陳朝華表示，輝瑞還將逐步推進中國加入全球更早期的一期、二期臨床研究，讓中國臨床醫生更多地參與到藥物早期臨床，積攢臨床研究的經驗和能力進而加強中國本土創新研發能力的同時，也有助於讓中國患者更早的用到創新藥，實現與全球患者幾乎同步獲益。

中國對跨國藥企的重要性正不斷增強。陳朝華舉例，該公司去年5月獲批上市的肺癌創新標靶藥達可替尼的全球三期研究是由廣東省人民醫院終身教授吳一龍、香港中文大學醫學院臨床腫瘤 系主任Tony Mok領銜完成，其中一半以上受試者資料都是來自於中國患者，這項以中國患者為主的研究還用來支持了藥物在美國FDA的批准。

截至今年10月底，輝瑞全球共有92個項目正在研究進行中，涵蓋臨床一期到註冊申報，涉及腫瘤、內科、疫苗、炎症和免疫、罕見病等領域。輝瑞中國研發中心與中國各研究機構和各領域專家正透過緊密合作力求讓中國參與的臨床研究越來越多，越來越廣。