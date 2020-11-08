我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小布希恭賀白登勝選 稱川普有權要求重新計票

白登將公布12人疫情工作小組

白登9年前訪中國嘗小吃 網友熱搜他與孫女吃炸醬麵舊照

特派記者陳言喬／北京報導
白登於2011年8月到訪大陸，與孫女在鼓樓一處小餐廳用餐。（百度）
白登於2011年8月到訪大陸，與孫女在鼓樓一處小餐廳用餐。（百度）

白登當選美國新一任總統，中國網友與媒體紛紛找出2011年8月他作為美國副總統到中國首訪的照片和經歷。從媒體的報導與網友留言可知，民眾普遍頗期待白登上任後能改善美國與中國的關係。

白登是在當年8月中旬抵達北京訪問，白登一行為品嘗北京小吃，特地到位於鼓樓的姚記炒肝用餐，點了炸醬麵、涼拌黃瓜和可樂，並和店主一家合影。

9年後，白登成為美國總統，當年曾經接待過白登的姚記炒肝店老闆姚龍8日回憶起白登來店裡用餐的情景，並對「老朋友」送上衷心的祝福。

2011年8月15日，美國駐中國大使館官方微博發了一條大使駱家輝求網友推薦餐館的微博，引起眾多網友關注。很多網友推薦他去吃中國小吃炸醬麵，大使館微博也沒有給予回應。18日下午1點半，大使館官方微博發了這樣一條微博，「大家好，白登副總統正在北京市中心鼓樓附近一家小吃店品嘗北京小吃」。

白登在鼓樓一處小餐廳用餐時，還對大家說「對不起打擾大家了」。（百度）
白登在鼓樓一處小餐廳用餐時，還對大家說「對不起打擾大家了」。（百度）

隨後，該微博連續發了幾條訊息，並配上現場圖片。「副總統白登在駐中國大使駱家輝的陪同下，和孫女一起品嘗北京炸醬麵。白登還熱情地和鄰桌其他顧客打招呼。」白登副總統在向大家介紹他的孫女。白登還與顧客以及店員合影。

吃飯過程中，白登面帶笑容，和大家相談甚歡。細心的網友還發現白登吃飯竟然用筷子。下午兩點半，美國大使館又發了一條微博，總結這次吃飯的消費情況。「今天白登副總統等5人點了5碗炸醬麵、10個包子、拌黃瓜、涼拌山藥、涼拌土豆絲以及可樂等。總費用人民幣79元。白登副總統在結帳時對店主說，給你們帶來了許多不方便。他掏出100元結賬，剩下的按照美國習慣作為小費」。

白登曾於2011年8月18日到訪北京並在鼓樓一處小餐廳用餐。（百度）
白登曾於2011年8月18日到訪北京並在鼓樓一處小餐廳用餐。（百度）

姚記炒肝店的第二代傳人姚燕說，「白登來到之前的前天中午，美國大使館派了兩個人到店內調查，出示了名片，拍攝了店內的情況，但也沒說白登要來，他們也沒在意。白登來的前一天才知他要來店裡吃午飯。沒接待過這麼高級別的貴賓，我們都不知道該怎麼準備好了」。

姚燕說，這個消息讓他們既驚喜又緊張，家裡人全都趕到店裡做準備。收拾了一個包廂，還準備了嶄新的餐具。白登來了以後，表示要坐在大廳，餐具也和其他食客的一樣。

白登帶著孫女，在新上任的美國駐中國大使駱家輝的陪同下走進店裡。席間，白登還向其他客人道歉說：「對不起，打擾大家吃飯的時間了」。他們吃得很香，炸醬麵吃得乾乾淨淨，包子剩了幾個。白登掏出了一張100元紙幣結帳，明確表示結餘的21元當作小費，最終拗不過他，還是收下了。

臨別之際，白登和姚家的十餘口人以及夥計一起合影，姚燕對白登的臨別贈言是：「祝兩國更加繁榮富強，兩國人民幸福安康」。姚燕說，白登回應「你就是一個很好的外交家」後乘車離開，整個就餐時間只有20多分鐘。

白登（左）訪中國，當年的大陸國家副主席習近平全程陪同，兩人到四川都江堰參觀。（中...
白登（左）訪中國，當年的大陸國家副主席習近平全程陪同，兩人到四川都江堰參觀。（中新網）

白登當年來華訪問期間，時任國家副主席習近平的陪同走訪，兩人除了去看北京奧林匹克中心的兩國大學籃球賽，還一同走訪都江堰，兩人建立起友誼。中國網友稱，希望新當選美國總統的白登能記得當年這份美好，緩解當前緊張的中美關係。

白登 美國 中國

上一則

天津爆本土疫情 官方：德國進口冷凍豬腳傳播

延伸閱讀

Forbidden City變For Biden 紫禁城神預言火了

Forbidden City變For Biden 紫禁城神預言火了
白登可望把亞洲放進政策核心 拒讓盟國焦慮

白登可望把亞洲放進政策核心 拒讓盟國焦慮
預測白登外交戰略 先與盟國合作 再與北京互動

預測白登外交戰略 先與盟國合作 再與北京互動
香港特首見韓正 防疫、紓困、經濟復甦獲支持

香港特首見韓正 防疫、紓困、經濟復甦獲支持

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
不少年輕人會辦派對慶祝生日。（示意圖／取材自pixabay）

「名媛」辦生日趴 噴150瓶香檳卻賴帳 賠光父親積蓄

2020-11-06 08:00
中國一名男子發生感情糾紛，要求女方歸還還交往期間贈送的86萬人民幣，並告上法院獲得勝訴。(示意圖／ingimage)

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

2020-11-01 11:47
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

2020-11-08 09:52
中國近日頒布新政，其中政策要求各地方及時推出「全國家庭應急物資儲備建議清單」。（取自新浪網）

疫情風暴要來？中國推秋冬家庭緊急物資儲備建議清單

2020-11-01 11:15

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

「你被開除了！」川普華府驚奇落幕 選民回贈他的名言

白登新團隊 國務卿是她？ 國防部長也可能首見女性

白登新團隊 國務卿是她？ 國防部長也可能首見女性
不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...

不認輸！川普循司法扭轉情勢 共和黨大老卻保持沉默...
自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統

自戀「最後都是我贏」 川普不能憑直覺和本能當總統
特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼

特赦自己或拔掉眼中釘？川普下台前還能做什麼