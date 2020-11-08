天津爆本土疫情 官方：德國進口冷凍豬腳傳播

中國天津市8日下午召開疫情防控新聞發布會通報，當地一名冷凍食品公司裝卸工人確診，並將傳播源頭指向一批自德國進口的冷凍豬腳。中新社提供

中國媒體報導，天津市爆發新冠肺炎本土疫情 ，一名裝卸工人確診。當地官方今天宣布「迅速進入戰時狀態」，並將傳播源頭指向一批德國進口的冷凍豬腳。

綜合津雲新聞、北京日報報導，天津市8日下午召開疫情防控新聞發布會通報，7日晚間6時至8日早上8時，天津新增本土確診1例，是一名天津海聯冷凍食品有限公司裝卸工人，沒有疑似病例接觸史。

報導稱，天津市已為此「迅速進入戰時狀態」，配合相關部門落實早發現、早報告、早隔離、早治療和集中救治措施。

天津市衛生健康委員會發言人何鵬指出，7日接獲山東省德州 市通報，一包經由天津濱海新區進口並送往德州的冷凍豬肘（豬腳），其外包裝經病毒核酸檢測 呈陽性。

天津是中國大陸冷凍食品的重要進口港，其中進口冷凍肉品占中國肉類進口量近1/3。

官員稱，這批冷凍豬腳來自德國不來梅（Bremen）港口，10月19日上午卸載於太平洋碼頭公司，未開箱、無人員接觸。11月4日，運輸到濱海新區的天津市海聯冷鏈有限公司，並開箱將2020件該批貨物紙箱卸載至冷凍庫儲存。11月5日，該批總計28.1噸的貨物全部裝載到貨櫃，運往山東德州。

何鵬表示，經溯源排查，涉及的是濱海新區中新天津生態城海聯冷凍庫，疾控部門採集環境樣本30份及有關人員12名樣本，發現其中一份冷凍庫門把手樣本核酸檢測為陽性，一名冷凍庫裝卸工核酸檢測呈陽性，當時這名裝卸工已在集中隔離點進行隔離。

據報導，天津發現有共同曝露史的在津人員11人，均已實施集中隔離，首次病毒核酸檢測均為陰性；對已判定的8名密切接觸者進行集中隔離，首次核酸檢測也均為陰性。目前正在排查其他密切接觸者，已對涉及人員的工作場所和住所進行消毒。

何鵬說，經組織專家分析研判，認為這起疫情是「整體可控的」，呼籲市民安心、不要恐慌。