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網民笑看美國大選 保衛「川建國」更要保衛「一萬卡」

特派記者陳言喬／北京即時報導
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）
中國網民擔心川普倒台，在網上發起段子要保衛「一萬卡」。（取自觀察者網）

美國總統大選中國網民當成超大娛樂秀，每天笑看不亦樂乎，網上一片嘲諷、戲弄川普（川建國）、白登（拜振華）的段子不勝枚舉。最近網友則是呼籲要保衛「一萬卡」（伊凡卡）。

中國吃瓜的人多了，就有段子手，這些段子也看出網民的搞笑功力：「風在吼！驢在叫！拜登(白登)做假票！拜登做假票！發動道奇皮卡！拿起長槍小炮！保衛家鄉！保衛特朗普（川普）！保衛白宮！保衛一萬卡」。

保衛「一萬卡」的口號一出，立即引起網友的一片喝彩，和每天給網友送歡樂的「川建國」不同，大公主「一萬卡」確實在形象上能讓人產生好感，且一旦「川建國」倒台，具良好形象、總能引人注目的「一萬卡」以後恐怕也不易見了。

中國網友戲稱「川建國」、「拜振華」以及早前的「奧觀海」（歐巴馬）都是我黨（中共）派在美國北美局的同志。

鑑於「拜振華」（白登）越來越可能入主白宮，大陸網友也模仿中共中央發布的人事命令，發起了一個「通知」：「此次領導班子調整，是中央從大局出發，根據工作需要和白宮領導班子建設的實際，經過通盤考慮、反覆醞釀、慎重研究決定的。

『拜振華』同志德高望重，團結務實，經驗豐富，政治過硬，想幹事、幹實事，中央認為他是新一屆白宮主要領導的恰當人選。考慮到『川建國』同志忘我工作，清正廉潔，有魄力，有能力，但是在一些重大問題上，出現了較大的失誤，總體來說，仍是值得信賴的好同志！ 免去『川建國』同志白宮領班職務，另有任用！」

還有網友寫的段子是一項「秘密通知」：「建國同志，見字如面，如今形式突變，組織決定交予你最後一項革命任務，即拒絕承認大選結果，聯合天蓬大將軍（豬八戒）共同起兵，宣布北方23州獨立，成立北方臨時政府，最終引燃美國內戰，切記，不到萬不得已萬萬不可使用核按鈕，以免傷及平民，望你能牢記使命，不忘初心，堅守崗位，不辱使命！」

中國網友笑看美國大選鬧糾紛且愈亂愈好，打起來、打起來，因為不論白登上台與否，反中都已成美國兩黨共識。網友稱，「美國共和黨喜歡王八拳，擼起袖子就想和中國幹，邊打還要邊罵。民主黨擅長軟刀子，表面上說要和中國合作，同時又拉起一票小弟圍剿中國，在關鍵節點使用各種陰謀詭計想從內部分化中國」。

網友最後回到現實自我期許稱，美國換個總統，對一些小國可能是滅頂之災。但對於中國，不管你美國誰上誰下，未來亮刀子還是遞毒玫瑰，只要建設好自己的國家，就不怕流氓挑事。 因為有這種自信，中國網民才能放心的吃瓜看戲，將美國上下關心的總統大選，娛樂化、段子化。

中國網民把「川建國」（川普的大陸網路名）列為中共派在北美局的同志。（取自觀察者網...
中國網民把「川建國」（川普的大陸網路名）列為中共派在北美局的同志。（取自觀察者網）

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