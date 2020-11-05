我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

中國學生赴美留學不香了 簽證量驟降99%

中國新聞組／北京6日電
新冠病毒疫情與美國的制裁、仇中情緒等因素，使今年中國留學生赴美人數銳減。（取材自微信）
新冠病毒疫情與美國的制裁、仇中情緒等因素，使今年中國留學生赴美人數銳減。（取材自微信）

突如其來的新冠疫情，使世界各地學生向美國申請簽證量急劇下降，但中國的降幅最為突出。據統計，今年4月至9月，美國向中國學生簽發808張F-1學生簽證，相較去年同期的90410張，同比驟降99%。

觀察者網引述日經新聞報導，在美國的國際學生中，中國學生占比最大約為30％。然而，今年4月至9月間，該機構每個月分別向中國申請人發出17張、7張、8張、145張、363張、268張F-1學生簽證。

美國國務院數據顯示，在此期間，美國向印度學生簽發的F-1學生簽證同比減少88％，日本下降87％，韓國下降75％，墨西哥下降60％。

報導指出，今年以來，中國赴美留學生的境地變得愈發艱難。一方面，美國國內針對亞裔的種族歧視在疫情期間陡增；另一方面，川普政府對中國留學生實施簽證限制，其中牽涉數起間諜活動的指責。

在疫情期間，身處美國的華裔及其它亞裔面孔頻頻遭到言語和身體上的惡毒攻擊。川普使用「功夫感冒」和「中國病毒」的術語，加劇了美國社會中的仇外情緒。

今年5月，白宮政府網站發布公告，禁止與中國軍方有關、持F簽（學生簽證）和J簽（訪問學者簽證）的中國留學生和學者入境美國，不包括本科生。9月，美方又吊銷了超過1000名中國留學生和學者的簽證。

中國外交部發言人趙立堅對此曾回應，美方應該立即停止利用各種藉口對在美中國留學生的無端限制和打壓。美方採取的錯誤言行，給中美正常人文交流與人員往來帶來嚴重消極影響。

中國留學生 學生簽證 美國

上一則

韓女團濃妝摸抱熊貓寶寶 中網民怒：不會照顧就送回來

延伸閱讀

1航班載26名感染者 中國對印度暫時關閉邊境

1航班載26名感染者 中國對印度暫時關閉邊境
剎不住！美國連續2天單日新增破10萬病例

剎不住！美國連續2天單日新增破10萬病例
哈佛學者：分裂的美國是下屆總統的大挑戰

哈佛學者：分裂的美國是下屆總統的大挑戰
無論誰贏得美國大選 都得面對這個危機

無論誰贏得美國大選 都得面對這個危機

熱門新聞

華為副總裁驚傳在深圳猝死。(視頻截圖 )

華為副總裁深圳猝死 享年55歲

2020-11-03 00:13
舉報人王女士。（取材自新晚報）

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

2020-11-02 10:00
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票