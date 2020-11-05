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韓女團濃妝摸抱熊貓寶寶 中網民怒：不會照顧就送回來

中國新聞組／北京6日電
南韓知名女團BLACKPINK成員沒戴手套撫摸「福寶」的視頻，引發中國網民眾怒。（視頻截圖）
南韓知名女團BLACKPINK成員沒戴手套撫摸「福寶」的視頻，引發中國網民眾怒。（視頻截圖）

中國送給南韓愛寶樂園的熊貓「愛寶」和「樂寶」今年生下寶寶並命名為「福寶」，但「福寶」剛出生三個多月，就被南韓知名女團BLACKPINK成員沒戴手套撫摸甚至抱在懷裡，視頻在網上流傳後引發中國網民憤怒，認為女團成員們帶著濃妝、沒做好防護就與熊貓接觸，應該道歉，並要求韓方把熊貓送回中國。

來源：YouTube

BLACKPINK出演的綜藝節目「24/365 with BLACKPINK」昨天公布將於周六播出的新一集預告，內容看到BLACKPINK成員臉上帶著完妝，戴著口罩且穿著防護服，但並沒有戴帽子，甚至脫下手套撫摸、擁抱了剛出生約三個月的「福寶」。

封面新聞報導，一般來說，繁育、養殖熊貓都有相關明確規定，不能讓飼養人員外的人隨意接觸熊貓；即使接觸，也該在具備全套防護裝備的前提下進行。熊貓飼養專家說，為了防止將病菌帶給熊貓，甚至會禁止員工家中飼養寵物，「化妝肯定也是不行的。這一切措施都是為了避免給熊貓帶來外界細菌而讓它們生病」。

據中國新聞網消息，福寶7月20日出生，現在仍非常脆弱，可能需要2020年年底或2021年1月初才能出來與人見面。

根據中國熊貓外借的相關規定，在海外出生的熊貓仍屬於中國所有，一般將在三歲左右返回國內。中國熊貓研究中心表示，已獲悉此事，正在進行調查和處理。

視頻引起中國網友憤怒，許多人留言稱「藝人不正確接觸熊貓應該道歉」、「我們都捨不得摸的寶寶，她們居然敢用手去觸碰」、「送回來吧，等下又說是牠們韓國的了」、「不會養就送回中國」、「與熊貓接觸必須要小心謹慎，不能因為是明星就可以跨線」，但也有人緩頰，認為「藝人不懂，經紀公司應該承擔起相關的責任」。

中國網民指BLACKPINK成員Jennie化了妝還親密接觸熊貓寶寶，是在傷害國...
中國網民指BLACKPINK成員Jennie化了妝還親密接觸熊貓寶寶，是在傷害國寶。（視頻截圖）
BLACKPINK是南韓知名女團。（取材自Instagram）
BLACKPINK是南韓知名女團。（取材自Instagram）

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