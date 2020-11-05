1航班載26名感染者 中國對印度暫時關閉邊境

印度新冠肺炎累計確診者已經超過836萬人，圖為新德里5日街頭景象。(新華社)

中國 駐印度 大使館5日宣布，因疫情 原因，暫時停止在印度的外國人持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。中國駐印度使（領）館也不為上述人員簽發《健康狀況聲明書》。

北京日報指出，這應與10月30日一架從印度新德里飛抵湖北武漢的印度航空航班，最終被發現機上有新冠肺炎確診病例4例、無症狀感染者22例有關。這26名感染者中，目前已知至少23人為印度籍。

根據中國駐印度大使館發布的前述公告，持外交、公務、禮遇、C字簽證人員入境中國不受影響。外國人如確有特殊緊急赴華需要，仍可向中國駐印度使（領）館申請簽證，持2020年11月3日後簽發的簽證赴華入境不受影響。

中國駐印度大使館日前還公告，為減少新冠肺炎疫情跨境傳播，自印度當地時間11月7日零時起，自印度出發，搭乘航班赴華的中外籍乘客，都必須憑新冠病毒核酸檢測陰性證明和血清特異性IgM抗體（以下簡稱血清IgM抗體）檢測陰性證明，申請並獲得帶「HS」標識的綠色健康碼或健康狀況聲明書。

印度目前疫情的嚴重性僅次於美國，根據美國約翰霍普金斯大學統計，印度新冠肺炎感染者累計已超過836萬人，並因此導致12.4萬人死亡。

除印度之外，中國近日也對英國、比利時和菲律賓採取相同的邊境管制措施，暫停在這些國家人員持目前有效的中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。

對此，中國外交部發言人汪文斌5日表示，這是中方為應對當前疫情不得已採取的臨時性措施，合情合理也符合國際慣例。根據疫情形勢變化，中國駐有關國家使館後續會及時發布通知。