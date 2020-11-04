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熱鍋上的「螞蟻」！暫緩上市 馬雲惹火上身

記者林宸誼／即時報導
外界認為螞蟻暫緩上市，與集團實際控制人馬雲於10月24日，在第二屆外灘金融峰會的演講，尖銳批評中國金融監管問題而惹火上身有關。中新社
外界認為螞蟻暫緩上市，與集團實際控制人馬雲於10月24日，在第二屆外灘金融峰會的演講，尖銳批評中國金融監管問題而惹火上身有關。中新社

螞蟻集團原定於11月5日在滬港兩地同步掛牌上市，但誰也沒想到，10月2日在四個金融監管機構約談馬雲等螞蟻高層後，上交所10月3日晚間宣布暫緩螞蟻集團在科創板上市，隨後港交所也公告，暫緩螞蟻集團H股上市。

騰訊財經報導，為了這個全球最大IPO，螞蟻已準備很久，從8月25日公布招股文件、9月18日閃電過會、10月26日公布發行價，再至10月29日A股火熱打新（新股申購），螞蟻IPO的每一步都走出了「加速度」。

鳳凰網財經報導，一名私募資深投資人士表示，這代表螞蟻集團的招股書可能要重寫，另一方面由於「網路小貸辦法」等監管政策，螞蟻估值體系可能要變，這代表螞蟻可能要重新定價。

外界認為螞蟻暫緩上市，與集團實際控制人馬雲10月24日，在第二屆外灘金融峰會的演講，尖銳批評中國金融監管問題而惹火上身有關。

不過銀保監會消費者權益保護局局長郭武平發文表示，從消費者服務角度看，金融科技公司的「花唄」、「白條」、「任性付」等產品，內核與銀行發行的信用卡沒有本質差別，也具有信用供給和分期付款的功能，消費者支付的利息與費用是盈利主要來源；再如「借唄」、「金條」、「微粒貸」等產品，與銀行提供的小額貸款無本質差別。

郭武平指出，對於金融科技公司的消費者權益保護，目前缺乏明確規則和要求，出現監管套利行為，與持牌金融機構形成不當競爭，最終難以有效保障金融消費者權益。

郭武平還提到，金融科技公司侵害消費者權益的亂象更加值得高度關注，與持牌金融機構相比，金融科技公司更加依賴購物、交易、物流等行為數據，更多依據借款人的消費和還款意願，缺乏對還款能力的有效評估，往往形成過度授信，與場景誘導共同刺激超前消費，使得一些低收入人群和年輕人深陷債務陷阱，最終損害消費者權益，甚至給家庭和社會帶來危害。

在收費方面，金融科技公司缺乏統一標準，一般高於持牌金融機構。例如「花唄」與銀行信用卡業務基本相同，但分期手續費高於銀行，與其普惠金融理念不符，實際上是「普而不惠」。

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