龐培歐智囊余茂春：中美脫鉤正發生 能否逆轉取決北京

美國國務卿龐培歐的顧問余茂春認為，中美脫鉤正發生。(取材自美國國務院網站)

中美博弈白熱化，「中美脫鉤論」甚囂塵上，對於中美脫鉤是否成為美國 長期不變甚或永久政策，還是明年或未來可能會改變，美國國務卿龐培歐 的顧問余茂春認為，脫鉤正發生，「完全是中國 的錯」，而是否會有變，取決於中國。

美國之音報導，余茂春表示，脫鉤從來不是美國的政策，但脫鉤正在發生，認為「這完全是中國的錯」，他解釋，中國的行為方式令健康的雙邊關係不可能繼續下去，川普政府正對現實做出回應，而不是人為地炒作緊張關係。

余茂春引述龐培歐反覆說過的話指出，不能再忽視以中美為代表的兩種治理模式在政治和意識形態上的差異。

余茂春認為，美國採取一種新的方法來處理這種關係，不僅是管控它，還改變話語方式，變成對等和以目標為導向的方法。但中國拒絕以非常積極和建設性的方式回應，這是存在緊張關係的基本原因。

報導說，對於脫鉤會否成為雙邊關係的永久特徵問題，余茂春希望不是，但關鍵在於中國如何回應美國「有分寸的方式」，強調這一切都取決於中國，「球在中國這一邊」。

余茂春指出，中國不能指望美國在中國關押新疆維吾爾人問題上，什麼都不說，也不應指望美國在貿易失衡問題上什麼也不做，中國應知道，如果有間諜竊取美國的產業和國防秘密，美國將採取適當的行動。

據了解，余茂春畢業於南開大學歷史系，在柏克萊加州大學獲博士學位，畢業後任教美國海軍學院。他被中國網友罵是「漢奸」、「龐培歐的狗頭軍師」，除了被母校重慶永川中學「除名」，更被故鄉安徽余氏家族逐出族譜。

另據香港經濟日報報導，中方曾多次批評「中美脫鉤論」，斥鼓吹冷戰和零和博弈思維，促美國一些政客理性正確看待和處理中美關係。

而上周中共中央新聞發布會上，中財辦常務副主任韓文秀表示，中美作為全球最大兩個經濟體，兩國經濟聯繫是由雙方經濟結構互補性和全球經濟開放性所決定，徹底脫鉤根本不現實，對於中美兩國、整個世界來說也沒有好處。