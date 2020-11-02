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馬雲遭約談 人行點名阿里、京東「大到不能倒」須緊縮

記者林宸誼／綜合報導
螞蟻集團實際控制人馬雲。（取材自百度）
螞蟻集團實際控制人馬雲。（取材自百度）

阿里巴巴旗下螞蟻集團IPO前夕，馬雲等相關高層遭到證監會等4機關約談，雖然未公布「監管約談」內容，但是就在同一天，中國人民銀行旗下的金融時報發文，直接點名阿里、騰訊、百度、京東等科技公司成長迅速，不斷向金融領域滲透發展，已經造成壟斷和不公平競爭，此外監管單位科技比不上這些科技公司，「難以識別高科技的『黑箱』」、「大到不能倒」，所以要緊縮尺度、加強監理。

人行旗下的金融時報以題為「大型互聯網企業進入金融領域的潛在風險與監管」長文指出，這些大型網路公司進入金融體系，已經「大到不能倒」，產生各項風險，包括市場壟斷、監管套利、系統性風險等一系列問題。

文章指出，在加快建立大型互聯網企業有效的監管框架下，要「加強頂層設計」、「嚴格市場准入」、「加強消費者權益保護，在平衡個人資訊保護的基礎上，，加強數據監管和防止數據壟斷」，還要「發展監管科技，提升風險識別、防範與處置能力」、「強化宏觀審慎管理，防範系統性風險」。

文章特別提到，這些網路企業，使用前沿信息技術，往往給監管機構風險識別、監測與處置造成困難，「無法識別高科技的『黑箱』」，以致在強化監管的同時，也要加強監理科技的進步。

文章還點名螞蟻小貸「花唄」的用戶量超過1億，其中約50%分布在三線以下城市；螞蟻科技手上有逾3億「信用白戶」建立了數位信用記錄，展開線上實時風控。截至今年第二季，天弘基金餘額寶規模達人民幣1.22兆元，個人持有比例99.99%。理財通客戶數量突破1.5億，管理資金保有量達人民幣9000億元。

中國人民銀行旗下的金融時報發文，直接點名阿里、騰訊、百度、京東等科技公司成長迅速...
中國人民銀行旗下的金融時報發文，直接點名阿里、騰訊、百度、京東等科技公司成長迅速，不斷向金融領域滲透發展。(取材自和訊網)

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