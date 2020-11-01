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中駐日大使：中日互信不足 美利用香港新疆打壓中國

記者賴錦宏／台北報導
中國駐日大使孔鉉佑說，無論遇到怎樣的挑戰，中國都會堅決維護國家統一、安全和領土完整。（中國駐日大使館網站）
中國駐日大使孔鉉佑說，無論遇到怎樣的挑戰，中國都會堅決維護國家統一、安全和領土完整。（中國駐日大使館網站）

中國日本大使孔鉉佑日前接受《朝日新聞》專訪時表示「中日互信不足，香港和新疆問題是美國為打壓中國打造的工具」。他強調，無論遇到怎樣的挑戰，都會堅決維護國家統一、安全和領土完整。

據中國駐日本大使館網站，孔鉉佑表示，新冠肺炎疫情打亂了中日雙方今年一些既定的雙邊交往安排，包括習近平對日本的國是訪問。中方願與日方繼續保持各層級對話溝通，為兩國高層交往做好充分準備。

針對日本輿論對中國不滿，其中一個很大原因是中方公務船不斷巡視釣魚台海域。孔鉉佑表示，中方在釣魚台問題上的立場是一貫和明確的。他強調，釣魚台問題需要以雙方都能接受的方式解決，這不是一朝一夕能夠實現的。當下首要是做好危機管控，防止出現不測事態，這需要雙方凝聚智慧。

孔鉉佑表示，中日應作出切實努力，防止釣魚台問題綁架民意、煽動對立，影響兩國關係大局。他強調，釣魚台局勢緊張對中方沒有任何好處，同時基於對釣魚台的主權立場，中國有權採取相應維權措施。

被問到，日本民眾對香港問題關注度很高，並擔憂港區國安法的實施，日本人也可能成為該法處罰對象。

孔鉉佑稱，「香港是中國的一部分，香港事務屬於中國內政；國家安全事務屬中央事權，這是世界各國通行做法，中國也不例外」。

孔鉉佑強調，「在當今國際關係中，試圖改變一個國家的想法是落後於時代的，也是沒有必要的。所謂香港、新疆問題，不過是美國等少數國家為打壓中國而打造的政治工具」。他說，「中方堅決反對利用內政問題對中國進行打壓」。

釣魚台 中國 日本

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