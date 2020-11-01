我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

無論川普或白登當選 歐洲國家覺悟：不能再仰賴美國

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

聯合新聞網 / 綜合報導
中國一名男子發生感情糾紛，要求女方歸還還交往期間贈送的86萬人民幣，並告上法院獲得勝訴。(示意圖／ingimage)
中國一名男子發生感情糾紛，要求女方歸還還交往期間贈送的86萬人民幣，並告上法院獲得勝訴。(示意圖／ingimage)

中國一名男子為追求心儀女生，不惜砸重金來討對方歡心，結果相愛2年便以分手收場，沒想到男子後來告上法院，要求對方歸還交往期間贈送的86萬人民幣（約13萬美元），讓女子不滿地說「我付出的青春和貞潔又算什麼」。

根據外媒報導，這對情侶談了2年的戀愛，交往期間男子大方贈送紅包，金額多為5000人民幣或1萬人民幣，有時甚至高達11萬人民幣，前後總共支出86萬人民幣，此外，還送一台要價40萬人民幣的BMW供女方代步。

不過，兩人於去年（2019）10月分手後，男子馬上向對方討回之前贈送的錢財，由於雙方意見談不攏，男子一氣之下便告上法院，一審和二審法官皆認為這些金錢屬於「聘金」，女子按規定應當歸還。

女子26日接受媒體訪問表示，男子大她11歲，身高也不高，要不是對方有錢，肯定不會答應交往，而且金錢和汽車是對方心甘情願贈送，自己沒有要求或強迫，加上兩人並未訂婚也從未見過雙方家長，因此法院將這些錢財歸為「聘金」是不能接受的，最後甚至提到「我付出的青春和貞潔，這些又怎麼算呢」，並強調自己一定會再上訴。

人民幣 美元 中國

上一則

疫情風暴要來？中國推秋冬家庭緊急物資儲備建議清單

下一則

天貓雙11首波開購 千萬人搶華為、蘋果手機

延伸閱讀

女足金球牽手女籃冠軍 拉皮諾、柏德訂婚

女足金球牽手女籃冠軍 拉皮諾、柏德訂婚
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
北院認證張榮發遺產全給張國煒 大房三子張國政上訴

北院認證張榮發遺產全給張國煒 大房三子張國政上訴
被加州府分配建2064套平價房 南巴市府上訴

被加州府分配建2064套平價房 南巴市府上訴

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
涉事空姐。 （視頻截圖）

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

2020-10-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…

被布萊德彼特分手 德國辣模打破沉默：繼續再撐一下…
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲

執導「玉卿嫂」金馬導演張毅病逝 享壽69歲
飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光