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鍾南山：全球第二波新冠疫情開始，中國不會爆發

記者呂佳蓉／綜合報導
中國工程院院士鍾南山研判，中國不會爆發第二波新冠病毒疫情。（新華社）
中國工程院院士鍾南山研判，中國不會爆發第二波新冠病毒疫情。（新華社）

中國工程院院士鍾南山近日表示，按照現在中國的防疫制度與措施強度，研判中國不會爆發第二波新冠病毒疫情。防控新冠病毒的措施也對流感有效，秋冬季應增強對流感與新冠病毒的鑑別能力。

中國昨天新增25例病例，其中24例來自境外輸入，1例是本土病例，該病例是山東省青島市一名女護士，是在隔離醫院內遭到感染。

據環球網報導，鍾南山昨天以視訊連線的方式參加一場關於醫藥健康的峰會。鍾南山表示，全球視角來看，第二波新冠病毒疫情已經開始，一些國家已再度強制封城。隨著天氣的逐漸轉寒，除了南非、澳洲等南半球國家外，大部分北半球國家的疫情情況都會加重。

但鍾南山認為，中國發生第二次疫情的可能性很低。他將原因歸因於中國有一套完整的「群防群控」機制。他同時強調，社會需要對此保持警惕，因為最近已有八次零星暴發，而且每兩次的時間間隔都更小。

●青島爆院內感染 護士染疫

另據新京報報導，新增確診的青島本土病例是一名賈姓34歲女性，她是青島市第三人民醫院隔離封閉病區護士。這家醫院收治此前爆發群聚感染的青島市胸科醫院新冠病毒患者。

據通報，這名護士在18日之前，多次核酸檢測均為陰性，18日進入隔離封閉病區工作，29日核酸檢測結果陽性，目前在定點醫院接受隔離治療。另外，排查到密切接觸者共71人，均為隔離封閉狀態下人員，均已實施集中隔離醫學觀察。

青島市胸科醫院10日爆發群聚感染後，陸續檢出超過10名確診病例與無症狀感染者，青島為此展開全民普篩，取得近1100萬個核酸樣本，並於16日宣布全部呈陰性。

中國 疫情 鍾南山

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