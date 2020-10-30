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美制裁後的「末代機」？華為Mate 40開賣秒殺

中國新聞組／北京31日電
華為上海南京東路門店外排隊取新手機的隊伍。（取材自澎湃新聞）
華為上海南京東路門店外排隊取新手機的隊伍。（取材自澎湃新聞）

華為Mate 40在30日正式開售，京東電商平台開售僅11秒即告罄。Mate 40開售火爆一方面是供貨不足，另外一方面是用戶擔心Mate 40恐成為華為被制裁後的「末代機」而引發搶購效應。華為消費者業務CEO余承東表示，預訂量已經超過供應量，最近正在加班加點生產。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，位於上海南京東路的華為全球最大旗艦店30日排起長隊，都是預購用戶前來取手機。據了解，華為線下實體店並沒有現貨，先前沒有預購的用戶在現場無法購買。

受美國制裁影響，華為在今年9月15日之後已經無法通過台積電進行晶片代工，Mate 40系列上採用的最新一代麒麟90005納米5G SoC晶片，據傳聞採購量僅約1000萬片。華為官方沒有披露首批備貨多少，但很顯然這次僧多粥少。

華為消費者業務CEO余承東在Mate 4發布會上表示，Mate40海外發布會後，預訂量已經超過的供應量，「我們正在想盡千方百計解決供應問題，請大家耐心等待，我們盡力讓大家都能用上Mate40的產品」。

據悉，這次預售能夠購買到的用戶人數並不多。30日晚，很多拿到機器的用戶在社交網絡上曬新手機。Mate 40開售火爆一方面是華為自身備貨不足，另外一方面是用戶擔心華為接下來可能無法生產手機引發的搶購效應。

余承東表示，經過三輪制裁，華為仍然發布了旗艦產品，未來還會有更好的產品推出。「很多人問我，我們這個業務還能不能繼續下去？我告訴他們，無論有多大困難，我們的業務都要繼續下去。我們要不斷通過技術研發為大家提供好產品」。

HUAWEI Mate 40開售火爆。圖為Mate 40 Pro。（取材自華為官...
HUAWEI Mate 40開售火爆。圖為Mate 40 Pro。（取材自華為官網）

華為 手機 CEO

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