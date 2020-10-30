我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登：勝選後要讓美墨邊界離散移民家庭團聚

白登投書韓媒 倡美韓同盟 暗批川普「敲詐」南韓

中國青島再爆醫院感染疫情 已排查71名密切接觸者

記者呂佳蓉／即時報導
中國陸續出現零星疫情。(歐新社)
中國陸續出現零星疫情。(歐新社)

中國昨日新增25例病例，其中24例來自境外輸入，1例是本土病例，該病例是山東省青島市一名女護士，他是在隔離醫院內遭到感染，目前已排查到71名密切接觸者隔離觀察。

據中國媒體新京報報導，新增確診的青島本土病例是一名賈姓34歲女性，他是青島市第三人民醫院隔離封閉病區護士。這家醫院收治此前爆發群聚感染的青島市胸科醫院新冠肺炎患者。

據通報，這名護士在10月18日之前，多次核酸檢測均為陰性，18日進入隔離封閉病區工作，29日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床表現及實驗室檢測結果，專家組確診為普通型病例，目前在定點醫院接受隔離治療。另外，排查到密切接觸者共71人，均為隔離封閉狀態下人員，均已實施集中隔離醫學觀察。

青島市胸科醫院10日爆發群聚感染後，陸續檢出超過10名確診病例與無症狀感染者，青島為此展開全民普篩，取得近1100萬個核酸樣本，並於16日宣布全部呈陰性。

中國國家衛健委今日通報，昨日中國新增25例確診，其中境外移入病例24例，來自上海13例，福建4例，天津2例，廣東2例，四川2例，雲南1例。本土病例1例，來自在山東。無新增死亡病例；新增疑似病例6例，均為境外移入病例（均在上海）。

中國昨日新增無症狀感染者53例，來自境外移入39例，尚在醫學觀察無症狀感染者592例，來自境外移入439例。

中國 檢測 新冠肺炎

上一則

洗白「戰狼」？資深媒體人胡鍵 當趙立堅同事

延伸閱讀

台200天零本土 星國酸無視輸出病例 指揮中心回應

台200天零本土 星國酸無視輸出病例 指揮中心回應
相約在青島

相約在青島
全民普篩才2周 中國青島再爆醫院感染疫情

全民普篩才2周 中國青島再爆醫院感染疫情
青島找到證據：新冠病毒可物傳人 冷凍下長期存活

青島找到證據：新冠病毒可物傳人 冷凍下長期存活

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
大陸外交部發言人趙立堅。（環球網）

反擊美售台3武器 中國宣布制裁洛克希德馬丁、波音防務

2020-10-26 13:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美

撞死人外逃3年 華女由澳引渡回美
保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手
法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡

法官裁定：孟晚舟可用「重大證據遺漏」申請終止引渡