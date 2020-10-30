中國青島再爆醫院感染疫情 已排查71名密切接觸者
中國昨日新增25例病例，其中24例來自境外輸入，1例是本土病例，該病例是山東省青島市一名女護士，他是在隔離醫院內遭到感染，目前已排查到71名密切接觸者隔離觀察。
據中國媒體新京報報導，新增確診的青島本土病例是一名賈姓34歲女性，他是青島市第三人民醫院隔離封閉病區護士。這家醫院收治此前爆發群聚感染的青島市胸科醫院新冠肺炎患者。
據通報，這名護士在10月18日之前，多次核酸檢測均為陰性，18日進入隔離封閉病區工作，29日核酸檢測結果陽性，結合流行病學史、臨床表現及實驗室檢測結果，專家組確診為普通型病例，目前在定點醫院接受隔離治療。另外，排查到密切接觸者共71人，均為隔離封閉狀態下人員，均已實施集中隔離醫學觀察。
青島市胸科醫院10日爆發群聚感染後，陸續檢出超過10名確診病例與無症狀感染者，青島為此展開全民普篩，取得近1100萬個核酸樣本，並於16日宣布全部呈陰性。
中國國家衛健委今日通報，昨日中國新增25例確診，其中境外移入病例24例，來自上海13例，福建4例，天津2例，廣東2例，四川2例，雲南1例。本土病例1例，來自在山東。無新增死亡病例；新增疑似病例6例，均為境外移入病例（均在上海）。
中國昨日新增無症狀感染者53例，來自境外移入39例，尚在醫學觀察無症狀感染者592例，來自境外移入439例。
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