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五中全會公報 再確定「習核心」宣示2035年科技自強

特派記者陳言喬／北京報導
中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議在北京舉行，中央委員會總書記習近平作重要講話。（新華社）
中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議在北京舉行，中央委員會總書記習近平作重要講話。（新華社）

中共19屆五中全會昨閉幕，會議通過制定「19規劃」和「2035年遠景目標」建議。著眼擴大內需，促進國內國際「雙循環」。宣示2035年進入「創新型國家」前列，「科技自立自強」，加快建設「科技強國」。公報還提到，要保持香港、澳門長期繁榮穩定；推進兩岸關係和平發展和「祖國統一」。

五中全會公報並未提到「19規劃」的具體經濟成長目標。官方依照慣例，今天上午將以「中共中央」名義，透過國務院新聞辦公室舉行記者會，並邀集相關黨政官員說明「五中全會」精神。

據新華社報導，中共19屆五中全會審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第14個5年規劃和2035年遠景目標的建議」。全會由中共中央政治局主持，中共總書記習近平發表講話。

全會提出「2035年遠景目標」為「經濟實力、科技實力、綜合國力」大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人均收入「再邁上新的大台階」，關鍵核心技術實現重大突破，進入「創新型國家」前列。建成文化強國、教育強國、人才強國、體育強國、健康中國。人均國內生產毛額達到中等已開發國家水平，基本實現國防和軍隊現代化。

面對美國為首的西方國家圍堵，全會提出，要把「科技自立自強」作為國家發展的戰略支撐。深入實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略，完善國家創新體系，加快建設「科技強國」。

經濟部分，全會提出，要形成強大國內市場，加快培育完整內需體系，把實施「擴大內需」戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來，「暢通國內大循環，促進國內國際雙循環」，全面促進消費，拓展投資空間。

會議公報並再度確立了習近平在黨內的核心地位，公報提到「實踐再次證明，有習近平同志作為黨中央的核心、全黨的核心領航掌舵」等說法，稱中共就因此一定能「戰勝前進道路上出現的各種艱難險阻」。

針對新冠疫情，公報指出，中共沉著有力應對各種風險挑戰，統籌新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作，把人民生命安全和身體健康放在第一位，疫情防控工作「取得重大戰略成果」。

對於軍隊建設，公報指要加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一。堅持黨對軍隊的絕對領導，全面加強練兵備戰，提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力，確保「2027年實現建軍百年奮鬥目標」。

中國共產黨第19屆中央委員會第五次全體會議在北京舉行，習近平、李克強、栗戰書、汪...
中國共產黨第19屆中央委員會第五次全體會議在北京舉行，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等在主席台上。（新華社）
中共19屆五中全會公報宣示，2035年進入「創新型國家」前列。圖為重慶智能工程職...
中共19屆五中全會公報宣示，2035年進入「創新型國家」前列。圖為重慶智能工程職業學院日前正式揭牌。（新華社）

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