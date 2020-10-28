孟晚舟案現轉機？加警認了：用錯誤的宣誓書獲逮捕令

孟晚舟離開溫哥華的住所前往引渡聽證會場。（取材自Getty images）

中國電信設備巨頭華為公司財務長孟晚舟 在加拿大 的引渡聽證會27日進入第二天。央視報導，孟晚舟的律師質問一名出面作證的加拿大聯邦警察 溫斯頓·葉（ Winston Yep），葉在追問過程中被迫直接承認，是他用內容錯誤的宣誓書獲得了法官的臨時逮捕令。

據報導，根據加拿大法律，警察逮捕任何人都要向法官申請逮捕令。在這個案件中，法官簽發的是臨時逮捕令，也就是主要依據警察的宣誓書來簽發。為防止警察濫用司法權力，警察必須在宣誓書中向法官作出誠實的陳述。法官基於對這份宣誓書內容的信任來決定是否簽發逮捕令。

報導稱，葉在這份宣誓書中存在著形式和內容多方面的錯誤。

其一，葉在宣誓書中說，孟晚舟與加拿大沒有關聯（no ties）。而辯方律師指出，孟晚舟不僅在過去的十年內，曾50多次往返加拿大，目前在溫哥華有兩處房產，還曾擁有加拿大永久居民身分。對此，葉承認，「對於孟晚舟與加拿大沒有關係這一點是我搞錯了。」

其二，葉承認逮捕孟晚舟前一天的晚上，就得知自己簽署的宣誓書中陳述有錯。孟晚舟律師質問，他是否更正了這個錯誤信息？是否聯繫司法部的檢察官尋求建議？是否與他的同事達利瓦爾（Dhaliwal）討論怎麼補救？是否向自己的上司詹妮（Jane Vander Graaf）報告，併申請推遲執行逮捕令？葉的回答都是沒有。

其三，葉承認改變在飛機上逮捕孟晚舟的建議是他提出的，但是當孟晚舟律師問他，因為什麼提出這個建議時，他回答說，是因為邊境服務局的人暗示這屬於他們的司法管轄權。然而，當律師問邊境服務局的哪一位提出這個暗示的時候，葉卻回答不出來。律師再追問他，是否真的有人說過這個暗示的時候，葉又改口說，當時是他自己那麼理解的。