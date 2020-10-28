螞蟻上市造女星富豪！苗圃身價超7億 贏了趙薇

趙薇持股市值約5億。（取材自微博）

螞蟻集團對創紀錄的首次公開發行股票（IPO）完成定價後，創始人馬雲 將成為全球第11大富豪。而許多擁有持股的明星身家也跟著水漲船高。演員苗圃持股市值已經達到了7.67億（人民幣 ，下同），而趙薇持股市值有5億左右。

自媒體「會火」報導，苗圃出身演藝世家，2005年就因為主演「五月槐花香」獲得了飛天獎，後來又憑藉電視劇「走西口」和「穆桂英掛帥」中的演出收穫了觀眾的喜愛。

2014年，苗圃和大自己19歲的富商結婚，對方家底豐厚，經營著知名運動品牌。2019年，苗圃老公更以60億身家，入圍 了百富榜單。

苗圃生下了龍鳳胎兒女，但一直未公開兒女的樣貌，也很少提及自己的丈夫。幾年前，她在某節目中聊到過兒女，表示因為自己小時候不聽話，所以自己對孩子在教育上很是嚴苛。

近段時間，苗圃常在短視頻平台分享自己的近況，她經常拍攝一些搞笑的段子。從她發布的動態裡可以看出，苗圃家中裝修豪華，擺設精緻，空間十分寬敞，從窗外望去，小區的綠化也做得不錯。

雖然苗圃身價不菲，但她平日行事低調。前段時間，苗圃在西安某街邊小店用餐時被網民偶遇，畫面中，苗圃穿著樸素，雖然看到有路人一直拍自己，但她表現得十分親切，還主動打招呼，沒有明星的架子。

除了在商業上取得了不錯的成績，苗圃也從未忘記自己的老本行，她一直在演藝圈活躍，近幾年也出演了「鶴唳華亭」等佳作。有趣的是，當年羅晉和苗圃在「穆桂英掛帥」中飾演一對夫妻，幾年後她卻和羅晉演起了母子。