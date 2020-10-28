我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

法國疫情太嚴重 全國二度封城 禁公私聚會 出門需文件

螞蟻上市造女星富豪！苗圃身價超7億 贏了趙薇

中國新聞組／北京29日電
趙薇持股市值約5億。（取材自微博）
趙薇持股市值約5億。（取材自微博）

螞蟻集團對創紀錄的首次公開發行股票（IPO）完成定價後，創始人馬雲將成為全球第11大富豪。而許多擁有持股的明星身家也跟著水漲船高。演員苗圃持股市值已經達到了7.67億（人民幣，下同），而趙薇持股市值有5億左右。

自媒體「會火」報導，苗圃出身演藝世家，2005年就因為主演「五月槐花香」獲得了飛天獎，後來又憑藉電視劇「走西口」和「穆桂英掛帥」中的演出收穫了觀眾的喜愛。

2014年，苗圃和大自己19歲的富商結婚，對方家底豐厚，經營著知名運動品牌。2019年，苗圃老公更以60億身家，入圍了百富榜單。

苗圃生下了龍鳳胎兒女，但一直未公開兒女的樣貌，也很少提及自己的丈夫。幾年前，她在某節目中聊到過兒女，表示因為自己小時候不聽話，所以自己對孩子在教育上很是嚴苛。

近段時間，苗圃常在短視頻平台分享自己的近況，她經常拍攝一些搞笑的段子。從她發布的動態裡可以看出，苗圃家中裝修豪華，擺設精緻，空間十分寬敞，從窗外望去，小區的綠化也做得不錯。

雖然苗圃身價不菲，但她平日行事低調。前段時間，苗圃在西安某街邊小店用餐時被網民偶遇，畫面中，苗圃穿著樸素，雖然看到有路人一直拍自己，但她表現得十分親切，還主動打招呼，沒有明星的架子。

除了在商業上取得了不錯的成績，苗圃也從未忘記自己的老本行，她一直在演藝圈活躍，近幾年也出演了「鶴唳華亭」等佳作。有趣的是，當年羅晉和苗圃在「穆桂英掛帥」中飾演一對夫妻，幾年後她卻和羅晉演起了母子。

演員苗圃持股市值已達7.67億人民幣。（取材自環球網）
演員苗圃持股市值已達7.67億人民幣。（取材自環球網）
根據網上資料，苗圃持股市值已達到7.67億元。趙薇也出現在表單中，持股市值有5億...
根據網上資料，苗圃持股市值已達到7.67億元。趙薇也出現在表單中，持股市值有5億左右。（取材自微博）

人民幣 入圍 馬雲

上一則

教壞孩子？正妹電車上露背拍照遭斥責…爆口角惹議

下一則

孟晚舟案現轉機？加警認了：用錯誤的宣誓書獲逮捕令

延伸閱讀

募資規模全球第一！螞蟻H股認購 國際大戶瘋搶

募資規模全球第一！螞蟻H股認購 國際大戶瘋搶
馬雲幸運數字？ 螞蟻集團IPO處處可見「8」

馬雲幸運數字？ 螞蟻集團IPO處處可見「8」
螞蟻集團IPO建功 馬雲將躍居全球第11大富豪

螞蟻集團IPO建功 馬雲將躍居全球第11大富豪
馬雲的幸運數字？ 螞蟻集團IPO處處見「8」

馬雲的幸運數字？ 螞蟻集團IPO處處見「8」

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
華郵：美2.3億納稅人的錢、募款所得 進了川普旗下事業

華郵：美2.3億納稅人的錢、募款所得 進了川普旗下事業
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
逆風打臉民調？賓州餅乾界「章魚哥」預測川普獲勝

逆風打臉民調？賓州餅乾界「章魚哥」預測川普獲勝