任正非講華為目前困難：設計的晶片 中國還造不出

華為創辦人任正非。(路透社)

華為 內部網站「心聲社區」27日刊登華為創辦人任正非 於今年9月14到18日在北京高校（大學）行，與北京大學、北京清華大學、中國 科學院等學校部分科學家、學生代表座談時的發言，任正非表示，「華為今天遇到的困難，是我們設計的先進晶片，（中國）國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造晶片。」

澎湃新聞報導，任正非表示，美國的科技發展史就是一面鏡子，以此來反思中國的科技發展戰略的系統性、科學性。「華為今天遇到的困難，不是依託全球化平台，在戰略方向上壓上重兵產生突破而有什麼錯誤，而是我們設計的先進晶片，（中國）國內的基礎工業還造不出來，我們不可能又做產品，又去製造晶片。就如我們缺糧，不能自己種稻子一樣。」技術創新它是可以依據理論，獨立設計、發明出來的，就如同汽車，都是四個輪子，但車都不一樣。

除此之外，任正非依舊強調中國基礎教育和人才的重要性。他表示，中國的經濟總量這麼大，這麼大的一棵樹，根不強是不行的，不紮到根，樹是不穩的，萬一刮颱風呢？「我們擰開水龍頭就出水的短、平、快的經濟發展模式是不可持續的。」

任正非說，過河需要船和橋，中國有了很好的科學目標，過河的船夫就是人才，人才來自教育，因此，中國的發展根本在教育。「我們振興中華，不是靠口號，而是要靠『船』和『橋』。」、「讓窮孩子每天能吃上二兩肉，也許比修些大房子強，房子總會舊的，孩子總會成為博士的，而且他們會更忠於祖國。」

任正非最後表示，華為今天受到百年未聞的打壓及圍剿，20萬員工的忘我奮鬥，正在挽救公司的存亡，如果華為還有可能勝利的一天，不要忘了千萬奮鬥的英雄。