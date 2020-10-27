馬雲的幸運數字？ 螞蟻集團IPO處處見「8」

阿里巴巴集團創辦人馬雲。 （新華社）

螞蟻集團首次公開發行股票 （IPO）創下不少紀錄。以下是一些關鍵指標，以及為什麼億萬富豪馬雲 似乎是「8」這個數字的粉絲。

●幸運數字「8」

「8」這個數字在中國通常與財富有關，中文發音與「發」相近。新人常想在8月結婚，而8也是地址和公寓樓層的熱門號碼。2008年北京夏季奧運會開幕時間，是8月8日晚上8時。

螞蟻集團與「8」密不可分，該集團在上海的股票代號為「688688」；在香港的股票代號是「6688」。「6」在中國也算是一個幸運數字。另外，馬雲在螞蟻集團的持股比率是8.8％。

另外，螞蟻集團股票在上海的定價為人民幣68.8元(約美元 10.27美元)，在香港的定價為港幣80元（10.32美元）。馬雲的阿里巴巴集團，在香港的股票代碼為「9988」。

●IPO籌資：345億美元

螞蟻集團IPO籌資345億美元，打破沙烏地阿美去年創下的290億美元紀錄。如果行使超額配售選擇權，募資金額可能再增加52億美元。

●估值：3150億美元

螞蟻集團的IPO，使公司的估值約達3150億美元，超過埃及、智利或芬蘭的國內生產毛額（GDP）。螞蟻集團的市值是美國最大銀行摩根大通的兩倍以上，高盛集團的四倍、科技巨頭IBM的三倍 ，也高於支付業務的對手Paypal、媒體巨頭廸士尼。

●規模：760億股股票

螞蟻集團IPO有望吸引來自全球各地的投資者，這一點在股票需求中得到證明。根據螞蟻集團公告，機構投資人申購總量為760億股，整體申購倍數為網下發行規模的284倍。