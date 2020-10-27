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武漢「黑臉」醫師白回來! 再見救命恩人 他摘掉口罩

中國新聞組／北京28日電
醫師易凡(右)26日向王辰獻花致謝。(取材自人民網)
醫師易凡(右)26日向王辰獻花致謝。(取材自人民網)

「黑臉」醫師終於白回來了。武漢市中心醫院醫師易凡年初感染新冠肺炎，治療時因藥物作用面部顏色加深，經全力救治，易凡逐漸痊癒康復。當得知參與救治他的中國工程院院士王辰在武漢，易凡26日向王辰獻花致謝，並摘掉口罩，讓「救命恩人」王辰好好看看自己。

來源：YouTube

央視報導，這是易凡癒後第一次與王辰重逢，兩人都十分感慨。易凡說，「王院士考察的其中一站，是我所在的醫院，但時間錯過了，沒能趕上」。為了不留下遺憾，易凡打車近20公里，從漢口趕到漢陽，一路追趕王辰的腳步，只為當面說一聲「謝謝」，「謝謝您的救命之恩，也想讓您看看，我現在恢復得還不錯」。說到動情處，易凡紅了眼眶。

年初易凡感染新冠肺炎，存在血源性感染，這意味著要把血液裡面的感染源去除，其中最關鍵的是更換身上的所有導管，尤其是最危險的ECMO導管。當時，王辰院士與醫師團隊一起，對易凡的病情進行會診，王辰替醫療隊作出了決定：必須更換導管，沒有別的選擇。正是這次冒險，使得易凡的感染指標明顯開始下降。

易凡的膚色如今已經恢復，精神狀態也不錯。「身體怎麼樣啊？」王辰關心詢問。易凡說，現在自己每天堅持，做兩小時的康復訓練，感覺一天比一天好，他很期待盡快重回工作崗位，繼續治病救人。

他表示，很感謝大家的關心和關注，「能活下來就是奇蹟，會好好珍惜！」

武漢市中心醫院醫師易凡年初感染新冠肺炎，治療時因藥物作用臉變黑。(取材自央視)
武漢市中心醫院醫師易凡年初感染新冠肺炎，治療時因藥物作用臉變黑。(取材自央視)

武漢 新冠肺炎 中國

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