南華早報：4港人進入美國總領事館 尋求政治庇護

香港 警方今天以違反港區國安法 拘捕前「學生動源」召集人鍾翰林在內的3人，鍾翰林被捕前據報計畫赴美國 駐港總領事館尋求政治庇護；南華早報則披露，有另外4人成功進入了美國總領館。

英文南華早報官網報導，鍾翰林等3人被捕數小時後，另外4人獲准進入美國駐港總領事館；香港有線電視等媒體則指4人未能進入總領館，立場新場為此向總領館發言人謝漢偉（Harvey Sernovitz）求證，但謝漢偉拒絕評論。

報導引述消息說，這些人士尋求政治庇護；而南早則確認其中至少一人因為去年的「反送中」示威而被起訴。

香港警方稍早前回覆中央社查詢時表示，經過進一步調查後，國家安全處今天分別拘捕了2男1女，年齡在17至21歲之間。警方還說，相關行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

港警表示，被捕港人涉嫌從9月至今在網上發表煽動他人分裂國家的內容，違反港區國安法第21條。

綜合各方訊息，被捕者是鍾翰林以及前「學生動源」成員何忻諾（女）和陳渭賢。

今年7月底，鍾翰林等3人與另一名成員何諾恆一起被捕，罪名是違反港區國安法。4人之後獲准交保，依規定每月須向警署報到一次

南華早報說，鍾翰林上午8時許在美國總領事館附近的咖啡店被捕；何忻諾和陳渭賢則是赴警署報到時被拘。

學生動源是2014年「占中」運動後成立的本土組織，明確主張「香港獨立」。去年中「反送中」運動爆發後，鍾翰林不時率領成員上街遊行，高舉爭取「香港獨立」的旗幟。

港區國安法今年中生效後，鍾翰林宣布香港學生動源停止運作，同時解散全體成員，相關工作由海外組織接管。