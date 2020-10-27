我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

超微同意以350億美元買賽靈思 今年全球第二大併購案

新疆新冠肺炎確診5例 累積178例無症狀感染者

中央社上海27日電
醫護人員26日在新疆喀什地區疏附縣開展核酸檢測採樣工作。(新華社)
醫護人員26日在新疆喀什地區疏附縣開展核酸檢測採樣工作。(新華社)

新疆自24日起出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的無症狀感染者後，今天首次確定有5名確診病例，累積已有178名無症狀感染者。

央視報導，新疆維吾爾自治區喀什疫情新聞發布會今天介紹，27日零時至下午5時，喀什地區新增新冠肺炎確診病例5例，均為無症狀感染者轉確診，新增無症狀感染者19例，均為26日陽性複檢出來者。

截至27日下午5時，喀什地區現有確診病例5例，無症狀感染者178例。

中新網昨天報導引述中國國家衛健委高級別專家組成員曾光說，此次新疆喀什的疫情與過去幾次疫情有一些不同之處，首先，它發生在少數民族農村地區，其次，出現大量無症狀感染者，這都需要後續進行大量調查研究。

對於大量的無症狀感染者是否表示病毒的致病性在減弱，曾光當時表示，病毒的致病力、傳播力表現出了多樣化趨勢，但還需要進一步研究，才能判定病毒是否發生變化。

中國國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強稍早前接受媒體採訪時分析，24日通報1例、25日通報137例無症狀感染者的出現，有可能意味著這些陽性感染者尚處在感染早期，感染時間不長，後續一部分無症狀感染者會轉為確診病人。

疫情 中國 新冠肺炎

上一則

山東公務員「復仇」 飲水摻母豬催情素 害慘同事！

延伸閱讀

新疆喀什增26例新冠肺炎無症狀感染者 疑有「超級傳播者」

新疆喀什增26例新冠肺炎無症狀感染者 疑有「超級傳播者」
新疆新冠疫情源頭未明 中國防疫增添不確定性

新疆新冠疫情源頭未明 中國防疫增添不確定性
衛健委專家組成員曾光：喀什疫情不同以往 須大量調查研究

衛健委專家組成員曾光：喀什疫情不同以往 須大量調查研究
喀什出現超級傳播者？再增26無症狀感染者

喀什出現超級傳播者？再增26無症狀感染者

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？

新聞內幕/ 華爾街日報為何沒搶先報導杭特白登電郵門？
「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框

「上海灘」再現？周潤發、趙雅芝相隔40年再同框