新疆新冠肺炎確診5例 累積178例無症狀感染者

醫護人員26日在新疆喀什地區疏附縣開展核酸檢測採樣工作。(新華社)

新疆自24日起出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎 ）的無症狀感染者後，今天首次確定有5名確診病例，累積已有178名無症狀感染者。

央視報導，新疆維吾爾自治區喀什疫情 新聞發布會今天介紹，27日零時至下午5時，喀什地區新增新冠肺炎確診病例5例，均為無症狀感染者轉確診，新增無症狀感染者19例，均為26日陽性複檢出來者。

截至27日下午5時，喀什地區現有確診病例5例，無症狀感染者178例。

中新網昨天報導引述中國 國家衛健委高級別專家組成員曾光說，此次新疆喀什的疫情與過去幾次疫情有一些不同之處，首先，它發生在少數民族農村地區，其次，出現大量無症狀感染者，這都需要後續進行大量調查研究。

對於大量的無症狀感染者是否表示病毒的致病性在減弱，曾光當時表示，病毒的致病力、傳播力表現出了多樣化趨勢，但還需要進一步研究，才能判定病毒是否發生變化。

中國國家衛健委專家組成員、北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強稍早前接受媒體採訪時分析，24日通報1例、25日通報137例無症狀感染者的出現，有可能意味著這些陽性感染者尚處在感染早期，感染時間不長，後續一部分無症狀感染者會轉為確診病人。