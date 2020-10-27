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中國首艘國產航母 山東艦艦長：將聚焦實戰

記者賴錦宏／即時報導
首艘中國國產航母山東艦艦長表示，未來將聚焦實戰。（新華網）
首艘中國國產航母山東艦艦長表示，未來將聚焦實戰。（新華網）

中國央視報導，山東艦艦長來奕軍介紹稱：「首艘中國國產航母山東艦交接入列10個月以來，不斷加強戰法訓法研究，已圓滿完成一系列海上試驗訓練項目；聚焦實戰，紮實開展航空保障、損害管制、應急處置等訓練，從嚴從難摔打部隊，航母核心能力穩步提升。」

香港01報導引述中國專家預測，山東艦戰鬥準備狀態將持續到2020年年底。有分析稱，中國在台灣海峽和南海正面臨美國的軍事威脅，主要海上運輸通道也可能受到印度的潛在威脅。在這種情況下，遼寧號和山東艦將成為核心戰鬥力。

2019年12月17日，中共海軍在海南三亞錦母角航母軍港舉行儀式，在中共軍委主席習近平見證下山東艦正式服役。隨着中國國產航母的服役，共軍也正式進入雙航母時代。

根據中國國防部早前的說法，中國國產航母完全由本國自主開展設計，排水量約為5萬噸級，採用常規動力裝置，搭載殲-15艦載機等。

在作戰實力方面，中國航母專家海軍退役少將李杰曾稱，山東艦作戰能力遠勝遼寧艦。在山東艦服役之前，2012年9月25日，遼寧艦已交付中共海軍。

伴隨着山東艦的正式服役，其最新動態成為外界關注焦點。山東艦於今年9月1日上午離開大連造船廠。從現場發布的影片來看，山東艦掛出五星旗和海事信號旗，在拖船的輔助下離岸，航母還開放了頂板雷達。殲-15和直-18艦載機模型在航母甲板停留。此次演習的重點將放在艦機融合訓練上。

中國國防部新聞發言人譚克非在9月24日下午證實，中共海軍遼寧艦和山東艦已分別完成例行訓練和海上試驗。上述活動的目的是檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，提升履行使命任務的能力。

中國 中共 國防部

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