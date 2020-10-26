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喀什出現超級傳播者？再增26無症狀感染者

中國新聞組／北京27日電
醫護人員26日在新疆喀什地區疏附縣開展核酸檢測採樣工作。(新華社)
醫護人員26日在新疆喀什地區疏附縣開展核酸檢測採樣工作。(新華社)

新疆繼25日公布測檢出137人無症狀感染者後，26日晚間再通報，喀什增26例無症狀感染者。北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發表示，不可輕忽此輪疫情，他預計，此次無症狀感染者中，可能有很多人會在隔離期間出現症狀，也不排除出現了「超級傳播者」。

香港文匯報報導，26日晚，新疆維吾爾自治區政府新聞辦公室舉行疫情防控工作新聞發布會，會上，喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江表示，自治區疫情防控工作指揮部果斷決定以疏附縣為重點，在喀什地區開展全民免費核酸檢測

截至昨日下午4時，已全部完成檢測，除新增26人呈陽性外，尚有五個混管正在進一步覆檢中，其餘均為陰性。喀什地區需檢測總人數474.65萬人，累計採樣人數447.17萬人，已出結果213.36萬人，除疏附縣檢測出的無症狀感染者26例外，其他縣市均為陰性。

在喀什地區出現的此波疫情中，此前公布的138名感染者均為無症狀感染者。針對該情況，王廣發表示，新冠病毒的感染者一般在出現症狀前的兩天即可查出陽性，所以出現這種情況，一方面可能因為這些病人大多數處於疾病早期，二是由於當地反應比較迅速，可能在病人出現症狀前已經追蹤到。

王廣發表示，真正的無症狀感染者是指自感染新冠病毒後從始至終沒有症狀，根據以往經驗，此類病人比率比較少，絕大多數還是有較明顯的發燒、呼吸感染等症狀。他預計，此次喀什的138例無症狀感染者中，可能有很多人會在隔離期間出現症狀。

24日，新疆喀什地區疏附縣對「應檢盡檢」人員進行定期檢測中，發現一例新冠肺炎無症狀感染者，為一名17歲女子。25日晚，新疆維吾爾自治區衞健委通報稱，通過對該無症狀感染者密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者核酸檢測，截至25日下午2時，137人呈陽性，均與第一例病例父母所在的三村工廠相關聯。經專家診斷，均為無症狀感染者。

根據新疆衞健委通報，目前尚不清楚此輪疫情的源頭。

王廣發指出，「根據以往經驗，如果出現無源頭的無症狀病例，一定要非常小心。」

他表示，一個新冠病人平均可感染三人。根據該數據，138例的數量可能意味著已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了「超級傳播者」。

新疆此輪疫情暴發也讓中國多地民眾擔憂病毒擴散，北京日報報導，據喀什市委宣傳部數據顯示，今年中秋節、「十一」期間喀什全市共接待遊客74.42萬人次。而從10月10日至24日，喀什地區前十熱門遷出地，除新疆、青海和甘肅所轄地區外，僅有陝西西安上榜。

檢測 疫情 北京

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