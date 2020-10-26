螞蟻集團IPO完成定價後 馬雲財富將躍居全球第11位

在彭博億萬富翁指數中，現年56歲的馬雲財富淨值將達到716億美元，成為全球第11大億萬富豪。（美聯社）

螞蟻集團對創紀錄的首次公開發行股票（IPO）完成定價後，集團聯席創始人馬雲 將成為全球第11大富豪。

根據滬港兩市的發行價，馬雲8.8%的持股價值274億美元 ，在彭博億萬富翁指數中，現年56歲的馬雲財富淨值將達到716億美元，超過甲骨文公司的艾利森，歐萊雅的女繼承人馮絲瓦茲‧貝當古‧梅耶爾（Francoise Bettencourt Meyers） ，以及擁有沃爾瑪的Waltons家族成員。

螞蟻一上市，勢必會增加一批早期投資人和螞蟻員工的財富。自2014年以來，螞蟻即授予員工配股獎勵，至少18個人因為IPO成為億萬富翁。 董事彭蕾是僅次於馬雲的螞蟻最大自然人股東，擁有的股份價值52億美元。螞蟻集團董事長井賢棟所持股份價值31億美元。

螞蟻集團的IPO規模約345億美元，超過去年沙烏地阿美的290億美元。A股發行價為人民幣68.8元（10.27美元），H股為港幣80元（10.32美元）。如果行使超額配售選擇權，螞蟻可以再籌集51.7億美元，總市值達到約3150億美元。這將是摩根大通的兩倍以上，高盛集團的四倍。

「這麼大一次全人類有史以來最大的上市，在紐約城以外定價，這是第一 次，」阿里巴巴集團創始人、億萬富豪馬雲周六在上海參加2020外灘金融峰會發言時表示：「這是五年前甚至三年前連想都不敢想的。」

在距美國 大選僅有數天之際，這家運行支付寶平台的金融科技巨頭全力推動具有里程碑意義的IPO。螞蟻集團將於11月5日在香港上市，在11月3日美國大選兩天後。如果美國大選有爭議或計票有延遲，可能引發市場動盪。