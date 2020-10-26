孟晚舟引渡案今開庭 孟方鎖定拘押過程涉程序濫用

華為孟晚舟26日在溫哥華再度出庭，圖為她上次出席聆訊。(美聯社)

華為 公司副董事長、首席財務官孟晚舟 當地時間10月26日在位於溫哥華的加拿大 不列顛哥倫比亞省（又譯卑詩省）高等法院再度出庭參加其引渡案的聆訊。在此輪聆訊中，控辯雙方將圍繞加執法部門在拘押孟晚舟的過程中是否存在程序濫用的問題，對證人展開交叉質詢。

在法庭為本輪聆訊預留的5天時間內，加拿大邊境服務局、皇家騎警的相關證人將在庭上接受詢問。孟晚舟的律師團認為，在孟被拘押的過程中，美國政府官員指示加拿大皇家騎警和邊境服務局官員進行了帶有欺騙性和不正當的搜查，因而違反了法院令和孟所應享有的基本權利。

辯方認為，在2018年12月1日孟晚舟飛抵溫哥華2小時前，皇家騎警和邊境服務局變更了對其「立即逮捕」的原計畫，而是利用特殊的移民檢查權扣留孟的電子設備，並在沒有告知其憲章權利以及律師缺席的情形下對孟進行非法「審問」。

辯方認為，執法人員把一場非法取證的刑事調查偽裝成一次例行海關檢查，其目的是在沒有律師在場的情況下幫助美國非法搜集不利於華為的證據。

加拿大司法部近日向媒體提供的聲明表示，此輪聆訊並非審判，法官也不會在本次聆訊結束時作出裁定。而聆訊中的證詞可用於後續關於程序濫用的辯論。

華為加拿大公司在26日發出的一份簡短聲明中表示，相信加拿大司法體系能够維護誠信，確保公義。華為一直對孟晚舟的清白抱有極大信心，並將繼續支持她揭示權利遭侵犯的幕後真相。

法庭已將下一輪聆訊時間定在11月23日至27日，屆時將安排其餘證人出庭作證。

孟晚舟律師團隊一直認為，該引渡案存在程序濫用，故應中止引渡程序，並為此設置三條分支線進行申訴。其一是以美方高層政治人物表態證明此案的政治屬性；其二是論證加執法部門在溫哥華國際機場拘押孟的過程中存在程序濫用；其三是指出美方向加官方提供的案件記錄等文件具有誤導性，存在「重大遺漏和錯誤陳述」。

加法院已於10月上旬裁決支持加司法部不向孟方律師提供大部分涉及「保密特權」的文件，包括加美政府部門間相關電子郵件。

根據目前法庭排期，關於此案中程序濫用是否成立的聆訊，將在2021年2月16日至3月5日進行。而關於是否引渡的聆訊，則將於2021年4月26日至30日舉行。