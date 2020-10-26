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反制美國 中國要求6家駐華美媒繳交資料

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反制美國 中國要求6家駐華美媒繳交資料

記者林汪靜／即時報導
美國將6家中國媒體增加列管為「外國使團」，26日，中國宣布出手反制。圖為中國外交部發言人趙立堅。(路透社)
美國將6家中國媒體增加列管為「外國使團」，26日，中國宣布出手反制。圖為中國外交部發言人趙立堅。(路透社)

美國上周宣布將6家中國媒體增加列管為「外國使團」，中國外交部發言人趙立堅26日表示，中方要求6家美國媒體駐華分社，自即日起，於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面資料。趙立堅強調，此舉是「被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。」

中國外交部於其官網發布新聞稿，趙立堅26日稱，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓。針對美方此次將6家中國媒體增列為「外國使團」，上周已經表明中方嚴正立場，要求美方改弦更張，糾正錯誤，撤回將中方6家媒體作為「外國使團」列管，但美方全然不顧中方要求和警告，執意升級對中國媒體駐美機構和人員的政治打壓和汙名化行動。

趙立堅指出，作為回應，中方要求美國廣播公司（ABC）、洛杉磯時報、明尼蘇達公共電台、美國國家事務出版公司、新聞周刊、美國專題新聞社等6家美國媒體駐華分社，自即日起，於7日內，向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面資料。

趙立堅更強調，「中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛」。他批評稱，美方有關做法專門針對中國媒體，是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響中國媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流。

趙立堅說，「中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制，如果美方一意孤行，錯上加錯，中方必將採取進一步的反制措施」。

中國 美國 趙立堅

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