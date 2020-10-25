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多次炫富卻被曝父母是欠債上億老賴 周震南：惡意揣測

中國新聞組／北京26日電
周震南一直立著「富二代」人設，是粉絲口中的「貴公子」。（取材自觀察者網）
周震南一直立著「富二代」人設，是粉絲口中的「貴公子」。（取材自觀察者網）

知名男團R1SE隊長周震南被扒出父母在2016年就上失信人員名單，是欠債上億的老賴，而周震南出道以來一直立著娛樂圈「富二代」人設，此消息一出，迅速引發熱議，有網友批評他是「男版曲婉婷」。

來源：YouTube

齊魯晚報報導，網友曝出的長圖中可以看到，周震南的父親周勇涉訴案件有8件，累計1億元債款至今未履行；周震南母親楊後超涉訴訟案件3件，累計金額約4000萬。該網友還稱，周震南父母被曝不僅拖欠銀行欠款，還挪用幾百戶業主的維修基金費。

周震南2017年從音樂養成類節目「明日之子」第4名出道，2019年在選秀節目「創造營2019」中奪得c位，成為R1SE男團的隊長，人氣頗高。而一直以來立著「富二代」人設的周震南，多次在電視節目中講述父母對自己做藝人的支持和疼愛，其穿戴配飾都價值不菲，並且在參加綜藝節目時曝光出自己家的別墅、還有三個保母伺候，是粉絲口中的「貴公子」「小少爺」。

周震南日前發文「不知道該怎麼走下去了」，並斥責打電話騷擾他父母的人。而「老賴父母」事件曝光後，不少網友紛紛猜測打電話給他父母的可能不是粉絲，有可能是追債的人。

而周震南父親周勇百分百控股的「四川省簡陽市大地生態發展有限公司」及周震南的經紀公司哇唧唧哇25日先後發聲明回應。

周勇公司的聲明稱，公司開發的房地產項目積壓嚴重，資金回籠滯後，並由此與銀行、業主等產生相關商業糾紛。聲明還表示，網友將上述商業糾紛產生關聯至管理層家人，並惡意揣測、詆毀、評論，已損害與公司經營無關聯人員的名譽。

哇唧唧哇則發聲明稱，網友信息惡意揣測周震南與其父親公司的商業糾紛存在關聯，嚴重損害周震南名譽，公司將依法取證、保留進一步追究法律責任的權利。

娛樂圈已經不是第一次曝出明星父母是老賴的社會事件，之前黃明昊媽媽陳建平就被爆料做假慈善獲得貧困縣信任，以建五星級酒店的名義騙取銀行貸款，欠下河南貧困縣政府和銀行共計3000多萬。歌手曲婉婷6年前也爆出她的母親張明傑因涉嫌貪汙被捕，涉貪金額高達3.5億元人民幣。

周震南此前曾被曝擁有多塊豪華金表，其中一塊高達60萬元。（取材自觀察者網）
周震南此前曾被曝擁有多塊豪華金表，其中一塊高達60萬元。（取材自觀察者網）

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