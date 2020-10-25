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林榮基：台挺港人 能做不能說

記者賴錦宏／台北報導
香港銅鑼灣書店老闆林榮基表示，把香港爭取自由的年輕人留在台灣，台灣一直都在做，而且「只能做不能說」。(記者賴錦宏／攝影)
香港銅鑼灣書店老闆林榮基表示，把香港爭取自由的年輕人留在台灣，台灣一直都在做，而且「只能做不能說」。(記者賴錦宏／攝影)

銅鑼灣書店老闆林榮基表示，目前台灣還沒啟動修改「難民法」，未修改「港澳條例」，因為台灣是個民主國家，需經一定的法定程序。他強調，把香港爭取自由的年輕人留在台灣，台灣一直都在做，且「只能做不能說」，自去年「反送中」以來已留下二百多位港生。

林榮基表示，在台灣，不是每一個政黨都歡迎追求自由民主的香港年輕人留在台灣。目前，很多香港人受到中國政府的打壓，想要離開香港。台灣幫助香港人留在台灣，光是去年就有200多位，這已經不少了。當時沒有修改「難民法」，一樣做得到。他說，港澳條例不是想修訂就修訂，還涉及憲法的問題。

台灣公民團體響應香港「12港人關注組」，25日發起台灣撐港遊行，從台北忠孝復興捷運站前廣場，行經中國銀行在所在大樓，前往香港經貿文化辦事處表達訴求。

主辦方香港邊城青年秘書長Justine表示，這個周末，全球數十個地區都有串連支持12港人的行動；而台灣因為在世界上的防疫表現優良，因此也成為少數能夠舉辦遊行的地方。

民進黨副秘書長林飛帆致詞指出，這12位香港人，願意冒險離開家鄉，追求的是免於恐懼的自由，追求的是實現民主的自由、實現夢想的自由，就跟台灣每個人追求的自由一樣。

林飛帆呼籲民眾持續關注這12個香港朋友，不要讓他們陷落在無盡的黑牢裡。面對中國持續的打壓，愈來愈恐怖的手段，台灣會與香港同在對抗壓迫的第一線。

多個公民團體昨呼籲政府對任何管道入境尋求庇護的港人，建立法制保障其基本人權。台陸委會回應，未來政府將在既有制度基礎上，持續檢視精進相關措施，與愛好民主自由的港人共同捍衛普世價值。

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