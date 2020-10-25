我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選日倒數9天 5860萬選民已提早投票

參院排除阻撓 預計26日表決大法官提名

中共五中全會登場 聚焦十四五規畫「雙循環」

記者羅印冲／綜合報導
為期四天的中共19屆五中全會26日起在北京舉行，會議將審議通過中共中央關於十四五規劃和2035年遠景目標的建議。（美聯社）
為期四天的中共19屆五中全會26日起在北京舉行，會議將審議通過中共中央關於十四五規劃和2035年遠景目標的建議。（美聯社）

中共19屆五中全會今起至29日在北京舉行，會議將審議通過中共中央關於制定十四五規畫和2035年遠景目標的建議。中共高層此前拍板的「雙循環」發展模式，將成為「十四五規畫」核心理念。中共中央黨校前副校長李君如昨指出，經濟布局以「內循環」為主體、「內外循環」（雙循環）相互促進新發展格局，是根據「百年未有之大變局」和「中華民族偉大復興」需要所制定。

今次五中全會召開內外背景複雜。在中國內部，新冠肺炎疫情大致穩定，但誰也不敢打包票疫情絕不會捲土重來；其次，受疫情重創的經濟雖在復甦，尚未恢復元氣。外在壓力更顯著，包括美中對抗、美大選變數、台美關係、兩岸關係和香港問題等，都將影響中共對未來政策規畫布局。

五中全會主要議程為審議中共中央關於制定十四五規畫和2035年遠景目標的建議。五中全會審議通過該建議後，中國國務院將根據這份建議起草相關文件，並由明年中國全國人大會議通過，成為中國政府政策。

李君如指出，中共19大提出分兩個15年的目標實現現代化，由此來看，「十四五規畫」即為實現現代化的第一個五年規畫。因此，這次全會將通過的規畫建議，意義非同尋常。這個五年規畫制定得好不好、執行得好不好、能不能如期甚至超額完成，關係到後面25年現代化。這30年的第一個五年怎麼走，就看今天。

至於「2035年遠景目標」，他表示，遠景目標一般是在特殊時期、一個大的歷史時期去研究。這次全會要在全面建成小康社會基礎上，轉向開啟現代化新進程，就需要在制定五年規畫時，也制定「2035年遠景目標」，把五年發展規畫放到15年中通盤考慮，15年規畫又以五年規畫為基礎來提出遠景目標。

另一關注點是九月底中共政治局會議通過並實施「中共中央委員會工作條例」，修例涉及中共中央領導地位、領導體制、領導職權、領導方式、決策部署等內容，被認為是為未來中共20大做準備。這次五中全會成為首度提供條例運作執行之場合。

為了替五中全會造勢和營造氣氛，中國官媒人民日報、新華社等昨紛推出評論員文章，大篇幅地宣傳中共「十三五」的成就 。

中共 中國 疫情

上一則

快手廁所裝計時器？ 網友：真的需要「快手」

下一則

林榮基：台挺港人 能做不能說

延伸閱讀

五中全會前 新華社、人民日報同一天換社長

五中全會前 新華社、人民日報同一天換社長
五中全會前 新華社、人民日報同天換社長

五中全會前 新華社、人民日報同天換社長
中國官媒：梵中可望續約但不會立刻建交

中國官媒：梵中可望續約但不會立刻建交
人民日報發表「告台灣情治部門書」 喊話別遭台獨綁架

人民日報發表「告台灣情治部門書」 喊話別遭台獨綁架

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩
川普周末跑三州 威州天空出現「超級傳播者來了」橫幅

川普周末跑三州 威州天空出現「超級傳播者來了」橫幅
封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅

封面故事／購買年金好處多：領一輩子 又可延稅
疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診