中國失戀博物館競爭激烈 朝網紅店發展突圍

中國有許多失戀博物館，彼此同質性高，業者將展示空間的裝潢也當作經營重點，希望藉此成為網紅打卡地點。圖為上海一家失戀博物館內的一個展覽空間。中央社

中國 許多城市都有「失戀博物館 」，但是各館的展出品其實大同小異，想分「療癒經濟」的一杯羹並不容易，經營者多以設計空間營造網紅打卡地點，藉此吸引觀眾前來。

從公開報導來看，中國的上海、廣州、南京、濟南、南昌、昆明、西安、長沙、哈爾濱......等幾十個城市都有失戀博物館，有些城市還不只一座。近一年多來，有關各地失戀博物館開張或關門的消息不斷登上地方新聞。

搜尋新浪微博可發現，哈爾濱失戀博物館裡，有人用1000張女友照片拼出大幅女友像；而在外灘的失戀博物館內，也有人用1314張照片拼了女友像。

上海一家失戀博物館內，展出由1314張照片拼出的前女友像。類似的愛情紀念物，在其他城市的失戀博物館也可以看到。中央社

其他如用一張張談戀愛期間買的車票貼成的車票牆、各種符合戀人心理的文案，內容上的相似或可預期性，或許就可以說明戀愛博物館經營的競爭和瓶頸。

現代快報去年12月報導，南京第一家失戀博物館2016年開幕，當時吸引不少人潮，但這家店去年底因經營不善關門，當地其他近10間的失戀博物館，也有半數閉館或即將關門。

根據江淮晨報，安徽首家失戀博物館也在今年5月關門，但創辦人強調是個人因素。他當初在合肥創立這個失戀博物館，是因為自己感情遇到問題，現在關門，「也算是走出了情傷，所以覺得沒必要再開下去了」。

現代快報引述東南大學經濟管理學院教授周勤表示，這些失戀博物館吸引的都是年輕人，而且都是暫時性的；此外，無論是形式或展品，它們都存在同質化嚴重的問題，很難形成持續消費力，目前市場上的失戀博物館已經飽和過度。

名之為失戀「博物館」，其實都是商業展間，經營收入主要依靠門票，或販售「許願膠囊」之類的小物。為了不斷吸引觀眾走進展間，業者轉而在空間布置上花心思，朝向網紅店發展，以滿足社群媒體 時代民眾「打卡」的需要。

贏商網曾報導，2019上半年文化藝術類創新業態新開店中，展覽展館類品牌最為強勢，開店量占比過半。它們的經營之道在於引發情感共鳴，並滿足人們拍照、在社群媒體上打卡的需求。

無論失戀博物館如何競爭，其立足點都是在於：總有人失戀、總有人想要寄存自己的「愛情遺物」，也總有戀人想看看其他分手情侶遭遇了什麼。