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寧夏貪官找「神婆」作法 喝符水想躲調查

記者羅印冲／即時報導
寧夏回族自治區政協前常委、人口資源環境委員會前副主任委員王政。（取材自微博）
寧夏回族自治區政協前常委、人口資源環境委員會前副主任委員王政。（取材自微博）

近日，中國寧夏回族自治區政協前常委、人口資源環境委員會前副主任委員王政因犯受賄罪，一審獲刑十年六個月。據中國紀檢監察報指出，王政除了貪汙腐敗問題外，還「搞迷信活動」，此前，他為了平安度過紀檢機關的檢查，還專門找當地的「神婆」作法，試圖以「神力」度過難關。

據香港01報導，今年7月，寧夏回族自治區紀委監委通報了對王政的黨紀政務處分決定。「經查，王政違反政治紀律，搞迷信活動；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規收受禮品、禮金，長期借用管理服務物件住房；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題和不按規定報告個人有關事項；違反國家法律法規；涉嫌受賄犯罪……給予王政開除黨籍和公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌職務犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，涉案財物隨案移送。」

報導指，幾年前，在一起行賄案件辦理過程中，一名私企老闆沙某稱曾向時任寧夏回族自治區國土資源廳廳長的王政行賄10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元）。2018年1月3日，王政到自治區紀委監委說明情況，承認了受賄事實，還主動上交了10萬元賄金。

「對王政來說，受賄10萬元是件小事，他真正擔心的是自己一系列重大違紀違法問題暴露。」查辦該案的寧夏回族自治區紀委監委工作人員說，經查，王政利用其擔任石嘴山市地礦局局長、石嘴山市大武口區委書記、自治區廣電總台副總台長、自治區國土資源廳廳長等職務上的便利，在工程項目、礦產資源勘探開發等方面為有關企業和個人謀取利益，先後111次收受17名公職人員、企業人員財物，折合人民幣共計694萬餘元。

報導說，為了躲過紀法嚴懲，王政把「神婆」當作救命稻草，祈求逢凶化吉、轉運祛災。2018年春節，王政一家無心歡度。王政的一位親戚徐某平日對迷信多有研究，家中還供奉著神龕，想借「神力」幫王政一把。她打聽到，在鹽池縣有一位「神婆」，不僅算命算得准，還能化凶為吉保平安。節後，王政隨徐某等人到鹽池縣的「神婆」家拜訪。

「神婆拿了張紙，在我臉上蹭了幾下，然後說了幾句話，大意就是組織不會發現其他問題，仕途一切順利之類的，說完就在黃紙上畫了個東西，具體也不知道叫啥，畫的那個符號我也不認識。」王政說，他將「神婆」送的護身符帶在身上、夾在腋下，一周後，依照「神婆」的囑咐將其燒掉，並將燒後的紙灰咽下。

王政心存僥倖，以為按照「神婆」的指示一一照做，就能得到「神靈」護佑，而這不過是癡心妄想。2019年6月29日，寧夏自治區紀委監委對王政涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查並對其採取留置措施。

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