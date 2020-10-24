中前總理朱鎔基92歲生日 醫院慶生照曝光

網上流傳照片顯示，中國前總理朱鎔基92歲生日在一所醫院度過，戴上口罩的醫生護士準備了大蛋糕，合唱生日歌為他慶生。（取材自推特）

10月23日是中國國務院 前總理朱鎔基92歲生日。據網上流傳照片顯示，朱鎔基的生日在一所醫院度過，戴上口罩的醫生護士準備了大蛋糕，合唱生日歌為他慶生。朱鎔基身穿紅袍，沒戴口罩，看起來精神狀態甚好，和夫人勞安一起接受醫護人員的祝福。

香港01報導，10月23日是朱鎔基92歲生日。據網傳照片顯示，十多名醫生及護士戴著口罩為朱鎔基鼓掌慶祝生日，坐在眾人中間的朱鎔基看起來精神不錯，現場還備有一個大蛋糕，氣氛歡樂，夫人勞安亦陪伴在旁，但不見兩人子女朱燕來和朱雲來。

許久未公開露面的朱鎔基，近年時有傳出健康欠佳消息。2019年，更因未參加9月30日的國慶招待會及天安門 大閲兵，一度引發猜測。

在此之前，報導指出，朱鎔基2019年9月28日曾給清華大學經濟管理學院2019級MBA全體新生的回信曝光後，10月18日，朱鎔基亦以親筆簽名信函方式「露面」，他在信中表示，當日是清華經管學院顧問委員會第20次年會，「我因身體問題，不能參加」。他感謝與會的27名境外委員。據稱，這是他首次自揭有健康問題。

據報導，朱鎔基作為清華大學經濟管理學院首任院長，早在2018年10月11日，該院顧問委員會舉行會議時，學院五任院長朱鎔基、趙純均、何建坤、錢穎一、白重恩均有現身並合照。朱鎔基當天身穿西裝，精神不錯，不過需要旁人攙扶。